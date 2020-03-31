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Пациент с COVID-19 из региональной «инфекционки» в Ивье: «За границей не был, вылечусь — брошу курить»

31.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

«Ивьевская районка официально сообщает о первом заболевшем, — писали вчера. — Коронавирус диагностирован у пациента инфекционного отделения Ивьевской ЦРБ, находившегося там на лечении с предварительным диагнозом „пневмония“». Речь о 48-летнем предпринимателе Александре Мацкевиче из деревни Геранены, в которой проживает около полутора тысяч человек, и буквально в пяти километрах от нее начинается граница с Литвой.

О том, что он заразился COVID-19, Александр узнал не сразу, спустя пару дней самолечения на дому от простуды. Уже в районной больнице, куда его отправили из местной поликлиники с высокой температурой, поставили предварительный диагноз «пневмония», а после и тест на СОVID-19 оказался положительным. Дома тем временем оставались жена и трое детей: мальчик девяти лет и две младшие девочки (восемь и шесть лет).

— Александр, как и где могли заразиться новым вирусом? Есть предположения?

— Никто не может знать конкретно, от кого и где заразился. Я в принципе живу в агрогородке. С приезжими из-за границы ни с кем не контактировал. Единственное, у меня есть бизнес, занимаюсь мебелью и часто бываю в Минске. Была очередная поездка две недели назад, зашел в кафе быстрого питания. Там было немного людей, человек 20. От меня сидели люди в полутора метрах примерно. Я такой человек, сам берегусь всегда, руки мою… Все как положено. Единственное, меня поразило, как официантка, которая приносила еду, одной тряпкой мыла все столы. При этом никакого запаха антисептика я не слышал. Представьте, один человек чихнул, и она этой тряпкой разносит вирусы и бактерии по всему кафе.

Я тогда особого внимания не обратил. Наверное, как и все нормальные люди. Все ходим, все надеемся на что-то. Не видим тех заболевших, что есть уже. Пусть бы и дальше так было, чтобы люди не болели массово, как в Европе, в той же Испании или Италии. Но сейчас хотел бы заострить внимание, чтобы в общепитах хотя бы применялись дезинфицирующие средства.

Пациент с COVID-19 из региональной «инфекционки» в Ивье: «За границей не был, вылечусь — брошу курить»

— Когда узнали о СОVID-19? Когда его у вас определили?

— От поездки в Минск до заболевания прошло примерно две недели. Почувствовал первое недомогание, температура поднялась до 38. Это были выходные, поликлиника закрыта. Решил сразу, что обычная простуда, но насторожила высокая температура. К понедельнику было уже 40. Кашля, першения в горле, как говорят при коронавирусе, — ничего такого не было. Я пошел в поликлинику, меня послушали и сразу направили на снимок в районную больницу. Снимок показал пневмонию, и меня направили в инфекционное отделение. Здесь рядом, пройти метров 30, поэтому никто на скорой не вез. Понятно, что я в маске шел уже в поликлинику, там на месте руки антисептиком обрабатывал.

— Врачи спрашивали, были ли вы за границей, про контакты с иностранцами?

— Конечно. Все эти вопросы были. Рассказывал подробно. Близких родственников сразу же изолировали. А так, особо из дома никуда после Минска не ходил, кроме родителей-пенсионеров. Они живут в двух километрах от меня.

Врачи оперативно взяли все тесты, в приемном покое сразу определили в отдельную палату. 25 марта, если я не ошибаюсь, взяли мазок на коронавирус, а через два дня уже объявили результат. Это с учетом, что анализы отправляли в Минск. Тут на месте их не делают.

Тест нормально перенес, ничего страшного. Ну и как любой нормальный человек, отнесся хорошо. С такой большой температурой никто не откажется сейчас пройти его. Тем более я раньше никогда так не болел серьезно ни ОРВИ, ни гриппом. К примеру, если температура подскочила, на следующий день уже нормально все было. День-два — и я здоров.

— А что дальше было, вы уже неделю в больнице. Кашель, какие-то еще симптомы?

— Нет, абсолютно. У меня пневмония, но нет ни одышки, никаких симптомов. Да, немножко я покашливаю. Но, если сравнить до этого, как я курильщик с многолетним стажем, кашлял все время, скуривал по 2 пачки сигарет в день. Очень сильно кашлял по утрам, отходила мокрота, и я себя чувствовал хуже, чем на лечении сейчас. Когда попал в больницу, решил бросить курить. Для себя сделал вывод, почему развилась пневмония. Первое — курил больше двух пачек в день, а для легких это большая нагрузка. Второе — у меня сахарный диабет второго типа, а насколько я знаю, для такой болезни, как коронавирус, это отягчающие обстоятельства.

Считаю, если бы не сопутствующие заболевания и курение, осложнений бы не было. Наверняка поднялась бы температура — может, незначительно. Я бы этого коронавируса и не заметил. Я так думаю, что этим коронавирусом много людей переболело. Просто эта болезнь протекает так незаметно, что температура один день 37 с копейками, а на следующий день — нет ее.

— Как вас лечат сейчас?

— Все сотрудники, которые со мной работают, одеты в спецкостюмы, маски, на глазах очки, перчатки… Все соблюдают необходимые меры безопасности. Думаю, вы сами знаете, что лечения от коронавируса нет. Я даже не знаю, что мне конкретно дают. Лечат комплексно: капельницы, уколы, таблетки, скорее всего противовирусные. В принципе, сильно не интересуюсь, доверяю нашим докторам. Врач у нас очень хороший, каждый день приходит, смотрит, слушает. Медсестрам, считаю, вообще нужно ставить памятник, всю работу делают как положено. Больница у нас небольшая, персонал всегда на месте. Палата с застекленным окошком на коридор, в которое можно постучать, и сразу приходят. Отдельно дверь в тамбур, где есть помещения для подачи пищи и для входа медперсонала, а также ванная, туалет, умывальник — все отдельно.

— Вы пока один с подтвержденным диагнозом СОVID-19 в Ивьевском районе?

— Да, пока один. Но забрали сюда всех, с кем контактировал. Жену с тремя детьми, родителей, с которыми две недели назад виделся. Взяли тесты, ждем результатов. Симптомов у них нет, даже температуры. Пока просто лежат под наблюдением. Честно говоря, не знаю, зачем их в больнице держать. Может, было бы правильнее дома на самоизоляцию посадить под какую-нибудь подписку. Дом частный у меня, там, может, было бы правильней, чтобы не перегружать больницу. Будем надеяться, что все у родных обойдется. Очень переживаю в первую очередь за родителей: они в возрасте, у отца есть проблемы с дыханием.

Мой дом весь обработали. Даже во дворе собачий вольер продезинфицировали. Из поликлиники нашей (не знаю зачем, правда) врача, медсестру и кого-то еще поместили на карантин в районную больницу. У всех взяли тесты на коронавирус. Саму поликлинику тоже всю продезинфицировали и пока что закрыли. Не берусь судить, насколько это правильно.

В разговорах всплывали предположения, что я не первый и не единственный, якобы что-то скрывают, но это все фейки. Поверьте, район маленький, все всё друг о друге знают, я тоже со всеми на связи. Пока я точно один тут с коронавирусом.

https://people.onliner.by/2020/03/31/covid-19-2

 
Теги: Минск
 
 
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