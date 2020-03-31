Гуренко советует не воспринимать Лукашенко серьезно









"В городе стало меньше машин, нет туристов, — так описывает сегодняшний Минск Гуренко в интервью sovsport.ru. — Прохожих стало меньше. У школьников сейчас каникулы, но из дома они не выходят. Я и сам туда [в город] редко выбираюсь".





Еврорадио . По словам белорусского тренера, страха у людей нет, но появилась "ответственность за здоровье — своё и окружающих". "Мы регулярно моем руки, избегаем лишних контактов", — цитирует Гуренко





У Сергея Гуренко спросили, верит ли он официальной белорусской статистике по коронавирусу (на вчерашний день — 152 случая заражения).





"Ни в чем нельзя быть уверенным на сто процентов, — говорит Гуренко. — ...Не надо думать, что Беларусь — настолько закрытая страна, что здесь можно скрыть любую информацию. Ничего подобного".









Главный тренер "Динамо" считает, что "если бы больницы действительно были переполнены, это бы просочилось в СМИ".





"А раз такого нет, значит, государство контролирует ситуацию", — сказал Сергей Гуренко.





Его спросили о совете Александра Лукашенко бороться с коронавирусом водкой. "Думаю, это была шутка, — говорит тренер. — Не надо серьезно такие слова воспринимать".