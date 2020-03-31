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Гуренко советует не воспринимать Лукашенко серьезно

31.03.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер футбольного минского "Динамо" Сергей Гуренко рассказал российским журналистам о ситуации с коронавирусом в нашей стране.



"В городе стало меньше машин, нет туристов, — так описывает сегодняшний Минск Гуренко в интервью sovsport.ru. — Прохожих стало меньше. У школьников сейчас каникулы, но из дома они не выходят. Я и сам туда [в город] редко выбираюсь".

По словам белорусского тренера, страха у людей нет, но появилась "ответственность за здоровье — своё и окружающих". "Мы регулярно моем руки, избегаем лишних контактов", — цитирует Гуренко Еврорадио.

У Сергея Гуренко спросили, верит ли он официальной белорусской статистике по коронавирусу (на вчерашний день — 152 случая заражения). 

"Ни в чем нельзя быть уверенным на сто процентов, — говорит Гуренко. — ...Не надо думать, что Беларусь — настолько закрытая страна, что здесь можно скрыть любую информацию. Ничего подобного".


Главный тренер "Динамо" считает, что "если бы больницы действительно были переполнены, это бы просочилось в СМИ". 

"А раз такого нет, значит, государство контролирует ситуацию", — сказал Сергей Гуренко. 

Его спросили о совете Александра Лукашенко бороться с коронавирусом водкой. "Думаю, это была шутка, — говорит тренер. — Не надо серьезно такие слова воспринимать".
 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер футбольного минского "Динамо" Сергей Гуренко рассказал российским журналистам о ситуации с коронавирусом в нашей стране.
 
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