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У главврача больницы, с которым неделю назад встречался Путин, нашли коронавирус
31.03.2020 16:54 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко обнаружили коронавирус. Как сообщил сам Проценко, чувствует себя он удовлетворительно.
«Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело» — написал Проценко у себя в Facebook.
На прошлой неделе, напомним, больницу, которой заведует Проценко,
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«Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и...
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