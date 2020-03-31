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У главврача больницы, с которым неделю назад встречался Путин, нашли коронавирус

31.03.2020 16:54 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко обнаружили коронавирус. Как сообщил сам Проценко, чувствует себя он удовлетворительно.


Денис Проценко и Владимир Путин в Коммунарке. Фото: Reuters

«Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело» — написал Проценко у себя в Facebook.

На прошлой неделе, напомним, больницу, которой заведует Проценко, посетил Владимир Путин. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил РИА «Новости», что с президентом все в порядке, его регулярно тестируют на коронавирус.

 
 
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«Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и...
 
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