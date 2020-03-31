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Очередной случай незаконной продажи медицинских масок выявлен в Беларуси

31.03.2020 20:16 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

По информации МВД, 27-летняя жительница Кобрина продавала защитные средства через интернет. Оперативники БЭП совместно с инспекторами налоговой задержали ее с поличным - контрольную закупку провели на одной из автостоянок. Изъято 1000 изделий на общую сумму 1300 рублей. За незаконную предпринимательскую деятельность женщине грозит крупный штраф с конфискацией товара. За минувший месяц только столичная налоговая служба провела десяток контрольных мероприятий. Во многих случаях составлены протоколы за предпринимательскую деятельность без лицензии и регистрации. 

Похоже, криминальные структуры также переключились на поставки средств защиты против коронавируса. СБУ Украины прекратила деятельность организованной преступной группы, которая ввозила в страну фальшивые экспресс-тесты для диагностики COVID-19, а также сомнительные препараты онкологической группы. Контрабанда доставлялась вне таможенного контроля в контейнерах с одеждой. По месту хранения товара правоохранители изъяли лекарства и тесты почти на 1 миллион гривен - это около 35 тысяч долларов. Кто и как зарабатывает на страхе - большое расследование уже в пятницу в нашей итоговой программе. 

 
 
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По информации МВД, 27-летняя жительница Кобрина продавала защитные средства через интернет. Оперативники БЭП совместно с инспекторами налоговой задержали ее с...
 
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