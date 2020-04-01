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Игроки NHL выбрали лучших хоккеистов лиги
01.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Ассоциация игроков NHL провела голосование за звание лучших хоккеистов лиги. Об этом
Игроки назвали лучших нападающего, защитника, вратаря и самого разностороннего хоккеиста. Также были отмечены обладатель самых интересных аккаунтов в соцсетях и лучший маскот лиги.
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид признан лучшим нападающим лиги, набрав 68,35% голосов.
Лучшим защитником стал Виктор Хедман из «Тампа-Бей Лайтнинг» (37,8%).
Лучший вратарь сезона по мнению хоккеистов – Кэри Прайс из «Монреаль Канадиенс», набравший 41,55% голосов.
Самым разносторонним хоккеистом признали Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз».
Самые интересные соцсети по мнению коллег – у Пи-Кея Суббана из «Нью-Джерси Дэвилз» (13,59%). А самый лучший маскот NHL – оранжевый монстр Гритти из «Филадельфия Флайерз», набравший почти 70% голосов.
Регулярный чемпионат NHL был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. Пока неизвестно, когда он может быть возобновлен. Также есть вероятность, что команды сразу начнут игры плей-офф Кубка Стэнли.
Фото: AP / Jason Franson
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Ассоциация игроков NHL провела голосование за звание лучших хоккеистов лиги. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Игроки назвали лучших...
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