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Непривычная Москва: почти без машин и людей
01.04.2020 06:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Эта неделя в России объявлена нерабочей из-за распространения коронавируса. Людей призвали оставаться дома, выходить можно только по острой необходимости, а также в магазин или аптеку. Как горожане справляются с переменами в привычном укладе жизни,
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Фотографы запечатлели Москву в непривычном виде.
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