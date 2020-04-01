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Непривычная Москва: почти без машин и людей

01.04.2020 06:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эта неделя в России объявлена нерабочей из-за распространения коронавируса. Людей призвали оставаться дома, выходить можно только по острой необходимости, а также в магазин или аптеку. Как горожане справляются с переменами в привычном укладе жизни, жители Москвы рассказали нам раньше. Фотографы Reuters запечатлели Москву в непривычном виде — город сильно опустел.


Возле ГУМа выставлены барьеры, преграждающие проход. Москва, 30 марта 2020 года

Опустевшая Красная площадь. Москва, 30 марта 2020 года

Люди стоят в очереди возле офиса Почты России. Москва, 30 марта 2020 года

Столичное кафе так ярко сообщает о закрытии. Москва, 30 марта 2020 года

В эти дни в городе можно встретить редких прохожих. Москва, 30 марта 2020 года

Курьер из доставки еды переходит дорогу. Москва, 30 марта 2020 года

Пустота в московской подземке. Москва, 30 марта 2020 года

Пустая набережная возле Кремля в начале нерабочей недели. Москва, 30 марта 2020 года

Одинокое такси едет через Москву-реку. 30 марта 2020 года

В пустом московском баре показывают белорусский футбол

Во вторник пошел мокрый снег, появились лужи. Москва, 31 марта 2020 года

В городе встречаются патрули. Москва, 30 марта 2020 года

Сотрудница полиции останавливает прохожих. Москва, 31 марта 2020 года

 
 
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Фотографы запечатлели Москву в непривычном виде.
 
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