Правительства ряда стран предостерегли сограждан от шуток на тему COVID-19 в День смеха

Так, власти Таиланда объявили, что шутки на эту тему могут повлечь за собой наказание до пяти лет лишения свободы.





"Не лгите завтра, не распространяйте ложную информацию о ситуации COVID-10 и об инфекции", - заявили власти страны на своей странице в Twitter.





Управление кибербезопасности штата Махараштра в Индии, в свою очередь, пообещало возбудить уголовное дело против любого, кто распространяет дезинформацию или слухи о COVID-19.





"Завтра 1 апреля. Ежегодная традиция праздника "День дурака" уже началась в WhatsApp и социальных сетях. Государственное правительство не позволит никому распространять слухи и панику о новом коронавирусе", - предостерегли власти штата.





В министерстве здравоохранения ФРГ также предостерегли от юмора на тему коронавируса.





По последним данным американского университета Джонса Хопкинса, по всему миру зарегистрировано 838 061 случаев COVID-19. Скончались 40 708 человек, выздоровели 174 115.