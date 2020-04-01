«Уму непостижимо, как чемпионат все еще продолжается». FIFPro - о ЧБ по футболу

Источник материала: Tut.by

Генеральный секретарь международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн призвал Беларусь приостановить проведение чемпионата страны из-за пандемии коронавируса, передает tribuna.com.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Мы призываем их принять те же меры предосторожности, что и везде. Честно говоря, это уму непостижимо, как чемпионат все еще продолжается.

Не думаю, что кто-то в состоянии объяснить, почему их стандарты так сильно отличаются от стандартов стран, с которыми они буквально граничат.

Любой человек в здравом уме скажет вам, что им нужно принять те же меры, и мы будем продвигать эту идею. Есть игроки, которые обеспокоены, — заявил представитель FIFPro.

Чемпионат Беларуси остался единственным профессиональным футбольным турниром в Европе, который до сих пор не приостановили. В стране также продолжается финальная серия плей-офф по хоккею. На всех этих соревнованиях не запрещено находиться зрителям.

Отметим, что глава АБФФ не считает ситуацию в стране критичной, а фанаты призывают болельщиков не ходить на матчи.