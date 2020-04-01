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Пунтус о том, что чемпионат не остановлен из-за коронавируса: «Очень рассчитываю, что люди, которые нам это предлагают, они как-то отдают себе отчет»

01.04.2020 09:54 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус поделился мнением о том, что чемпионат Беларуси не остановлен из-за пандемии каронавируса в мире.

«Очень рассчитываю, что люди, которые нам это предлагают, руководство наше, ну они как-то отдают себе отчет. И мы геройствуем… Ну, наверное, не под риском. Наверное, так надо», – сказал Пунтус в эфире программы «Спорт-кадр» на «Беларусь 5».

Чемпионат Беларуси остался единственным профессиональным футбольным турниром в Европе, который до сих пор не приостановили. В стране также продолжается финальная серия плей-офф по хоккею. На всех этих соревнованиях не запрещено находиться зрителям.

По официальным данным, в Беларуси зафиксировано 152 случая заражения COVID-19. Один человек умер. В мире больше 800 тыс. зараженных коронавирусом.

Ранее глава АБФФ Владимир Базанов заявил, что если будет критическая ситуация из-за коронавируса, то чемпионат будет поставлен на паузу.

Чемпионат начался в запланированные сроки – 19 марта. Прошло уже два тура.

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Теги: Брест
 
 
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус поделился мнением о том, что чемпионат Беларуси не остановлен из-за пандемии каронавируса в мире.
 
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