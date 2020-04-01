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Пунтус о том, что чемпионат не остановлен из-за коронавируса: «Очень рассчитываю, что люди, которые нам это предлагают, они как-то отдают себе отчет»
01.04.2020 09:54 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Очень рассчитываю, что люди, которые нам это предлагают, руководство наше, ну они как-то отдают себе отчет. И мы геройствуем… Ну, наверное, не под риском. Наверное, так надо», – сказал Пунтус в эфире программы «Спорт-кадр» на
Чемпионат Беларуси остался единственным профессиональным футбольным турниром в
По официальным данным, в Беларуси зафиксировано 152 случая заражения COVID-19. Один человек умер. В мире больше 800 тыс. зараженных коронавирусом.
Чемпионат начался в запланированные сроки – 19 марта. Прошло уже два тура.
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Пунтус о том, что чемпионат не остановлен из-за коронавируса: «Очень рассчитываю, что люди, которые нам это предлагают, они как-то отдают себе отчет»
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус поделился мнением о том, что чемпионат Беларуси не остановлен из-за пандемии каронавируса в мире.
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