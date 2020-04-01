Информация о получении экстренной помощи

Источник материала: Клiч Радзiмы

В жизни многих людей случаются разные ситуации, появляются проблемы, эмоциональные кризисы, периоды, когда кажется, что ты один, никому не нужен.

Вопрос: что делать?

Ответ: искать выход, просить помощи.

Вопрос: где? у кого?

Ответ: прочтите эту информацию и распространите её, расскажите своим друзьям, знакомым о том, что:

Для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

В ГУО «Территориальный центр социального обслуживания населения» при отделении круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов работает «кризисная комната».

По адресу д. Дикево, Шарковщинского района. Телефоны: 4-15-61, 3-92-59.

Экстренную квалифицированную социально-педагогическую помощь нужно искать и можно найти (возможно, анонимно):

Предоставление психологической консультации, оказание психологической поддержки (телефон 4-19-02) 8.00—17.00 (ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней). Педагог-психолог детского социального приюта ГУО «Социально-педагогический центр Шарковщинского района» Байковская Вера Витольдовна.

Педагог-психолог отдела профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства ГУО «Социально-педагогический центр Шарковщинского района» Ючкович Татьяна Мергеевна.

Телефон экстренной психотерапевтической и наркологической помощи (4-42-37) 8.00—17.00 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

УЗ «Шарковщинская центральная районная больница».

Врач-психиатр и нарколог Галай Карина Васильевна.

Оказание социально-правовой помощи — комиссия по делам несовершеннолетних Шарковщинского райисполкома.

Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Фёдорова Мария Протасьевна (4-23-81) 8.00—17.00 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

Инспекция по делам несовершеннолетних Шарковщинского РОВД, старший инспектор ИДИ Мацкевич Иван Викторович, телефон 4-24-60.

Отдел по образованию Шарковщинского района,

специалист Пастушкова Оксана Георгиевна. Телефон 4-15-98; 8.00—17.00 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

Горячая линия Шарковщинского райисполкома 4-13-48

Телефон доверия для детей Республики Беларусь (8-017) 246-03-03 (ежедневно, круглосуточно).

Телефонная Детская линия помощи 8-801-100-1611. Телефон доверия в г. Витебске 8-(0212)-61-60-60.