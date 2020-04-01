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Информация о получении экстренной помощи
01.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
В жизни многих людей случаются разные ситуации, появляются проблемы, эмоциональные кризисы, периоды, когда кажется, что ты один, никому не нужен.
Вопрос: что делать?
Ответ: искать выход, просить помощи.
Вопрос: где? у кого?
Ответ: прочтите эту информацию и распространите её, расскажите своим друзьям, знакомым о том, что:
Для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
В ГУО «Территориальный центр социального обслуживания населения» при отделении круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов работает «кризисная комната».
По адресу д. Дикево, Шарковщинского района. Телефоны: 4-15-61, 3-92-59.
Экстренную квалифицированную социально-педагогическую помощь нужно искать и можно найти (возможно, анонимно):
Педагог-психолог отдела профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства ГУО «Социально-педагогический центр Шарковщинского района» Ючкович Татьяна Мергеевна.
УЗ «Шарковщинская центральная районная больница».
Врач-психиатр и нарколог Галай Карина Васильевна.
Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Фёдорова Мария Протасьевна (4-23-81) 8.00—17.00 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).
Инспекция по делам несовершеннолетних Шарковщинского РОВД, старший инспектор ИДИ Мацкевич Иван Викторович, телефон 4-24-60.
Отдел по образованию Шарковщинского района,
специалист Пастушкова Оксана Георгиевна. Телефон 4-15-98; 8.00—17.00 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).
Горячая линия Шарковщинского райисполкома 4-13-48
Телефон доверия для детей Республики Беларусь (8-017) 246-03-03 (ежедневно, круглосуточно).
Телефонная Детская линия помощи 8-801-100-1611. Телефон доверия в г. Витебске 8-(0212)-61-60-60.
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