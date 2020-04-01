Жена Малкина рассказала об их карантине в США

Источник материала: Tut.by

Анну Кастерову и Евгения Малкина называют одной из самых ярких пар российского хоккея. При этом супруги живут не в России, а в США, где Малкин играет за клуб «Питтсбург Пингвинз». О своей жизни, муже и коронавирусе в Штатах Анна рассказала в интервью «Чемпионату». Приводим самое интересное из него.



Фото из Instagram Анны

Сейчас Малкин и Кастерова находятся в Майами, но мечтают вернуться домой в Питтсбург.

— Мы можем себе позволить проводить это неблагоприятное время в более благоприятных условиях, чем многие люди. Но даже мы еще две недели назад могли спокойно плавать в бассейне, пользоваться инфраструктурой на территории, где живем, а сейчас все закрыто.

Для мужа это проблема, потому что он серьезно относится к своей форме. Сейчас он занимается онлайн с тренером. Вчера у него была последняя тренировка в зале, так что сейчас он в небольшой панике, — рассказала Кастерова.

По ее словам, дома в Питтсбурге Малкину будет гораздо проще тренироваться, даже без выхода на лед.

Анна также прокомментировала нападки российских спортивных фанатов на хоккеиста, получившего американский паспорт. По словам Кастеровой, он сделал этот шаг ради нее.

— Это все было ради меня. В этом была необходимость: я была беременна, мы не могли расписаться, нужны были документы. Это был единственный способ сделать все оперативно, — сказала Анна.

По словам Анны, у внешне серьезного Малкина хорошее чувство юмора, которое особенно помогает сейчас, когда невозможно строить планы из-за пандемии.

— Мой муж меня очень поддерживает. А сейчас он, как хранитель семейного очага, старается быть на позитиве. Мы проводим много времени вместе, он меня подбадривает и вдохновляет, — сказала Кастерова.