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В военной части в Борисове военные медики провели тренировку на случай ухудшения эпидемиологической ситуации

01.04.2020 11:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В военной части в Борисове военные медики провели тренировку на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

В редакцию TUT.BY написал читатель, который предположил, что военную часть в районе Лядищи в Борисове готовят для приема инфицированных COVID-19, при этом солдат под предлогом полевых учений отправляют на полигон.

— Мы не готовим никакие воинские части для приема инфицированных COVID-19, — прокомментировала официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик. — У нас есть своя военная санитарно-эпидемиологическая служба, и специалисты — медики одной из воинских частей в Лядище проводили тренировку по оборудованию изоляторов на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. Но военнослужащих-срочников в связи с этим никуда не отселяли, и они в этой тренировке не участвовали.

Вчера, 31 марта, Минздрав подтвердил, что в Беларуси зарегистрирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. На 30 марта было зарегистрировано 152 случая коронавируса, из них 47 пациентов уже выздоровели.

 
 
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В военной части в Борисове военные медики провели тренировку на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.
 
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