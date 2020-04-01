Источник материала: Tut.by

В военной части в Борисове военные медики провели тренировку на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

В редакцию TUT.BY написал читатель, который предположил, что военную часть в районе Лядищи в Борисове готовят для приема инфицированных COVID-19, при этом солдат под предлогом полевых учений отправляют на полигон.

— Мы не готовим никакие воинские части для приема инфицированных COVID-19, — прокомментировала официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик. — У нас есть своя военная санитарно-эпидемиологическая служба, и специалисты — медики одной из воинских частей в Лядище проводили тренировку по оборудованию изоляторов на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. Но военнослужащих-срочников в связи с этим никуда не отселяли, и они в этой тренировке не участвовали.

Вчера, 31 марта, Минздрав подтвердил, что в Беларуси зарегистрирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. На 30 марта было зарегистрировано 152 случая коронавируса, из них 47 пациентов уже выздоровели.