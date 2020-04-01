Пунтус о продолжающемся чемпионате: Очень надеюсь, что наше руководство отдает себе отчет

«Очень рассчитываю, что люди, которые нам это предлагают, руководство наше, ну они как-то отдают себе отчет. И мы геройствуем… Ну, наверное, не под риском. Наверное, так надо», – сказал Пунтус в эфире программы «Спорт-кадр» на «Беларусь 5».





Чемпионат Беларуси остался единственным профессиональным футбольным турниром в Европе, который до сих пор не приостановили. В стране также продолжается финальная серия плей-офф по хоккею. На всех этих соревнованиях не запрещено находиться зрителям.





По официальным данным, в Беларуси уже не менее 152 случаев заражения COVID-19 - точной статистики Минздав не дает. При этом точно известно об одном умершем.





Ранее глава АБФФ Владимир Базанов заявил, что если будет критическая ситуация из-за коронавируса, то чемпионат будет поставлен на паузу.





Чемпионат начался в запланированные сроки – 19 марта. Прошло уже два тура.