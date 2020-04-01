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Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 1 апреля

01.04.2020 13:20 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На момент 1 апреля в Беларуси проведено более 32 тысяч тестов на коронавирус.

Как сообщает Минздрав, за последние сутки из больниц были выписаны 5 пациентов. Под наблюдением и на лечении находятся 157 человек.

Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента, у которого были многочисленные хронические заболевания, предварительно, отягощённые коронавирусом.

Зачем в Беларусь приглашают специалистов ВОЗ?

Ранее мы рассказывали о том, как в Беларуси проводят анализы на Covid-19 – подробности здесь.

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Новости Беларуси. На момент 1 апреля в Беларуси проведено более 32 тысяч тестов на коронавирус. Как сообщает Минздрав, за последние сутки из больниц были выписаны 5...
 
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