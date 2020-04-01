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Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 1 апреля
01.04.2020 13:20 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На момент 1 апреля в Беларуси проведено более 32 тысяч тестов на коронавирус.
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Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента, у которого были многочисленные хронические заболевания, предварительно, отягощённые коронавирусом.
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Новости Беларуси. На момент 1 апреля в Беларуси проведено более 32 тысяч тестов на коронавирус. Как сообщает Минздрав, за последние сутки из больниц были выписаны 5...
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