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Витебский врач публично заявила, что ситуация в городе выходит из-под контроля. А что говорит ее начальство?

01.04.2020 14:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Врач лабораторной диагностики Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Наталья Ларионова разместила в соцсети пост, в котором пишет, что ситуация с коронавирусом в Витебске «начала выходить из-под контроля». Цифры по заболеваемости, которые Беларусь подает в ВОЗ, по ее мнению, «абсолютно мифические». Некоторые считают, что врач — герой, раз не побоялась высказаться публично. Другие же сомневаются, что кто-то из медиков в Беларуси осмелится говорить открыто про коронавирус, и считают, что это человек-фейк. TUT.BY узнал, что Наталья Ларионова — реальный работник витебской БСМП и спросил у ее руководства, что оно думает по поводу заявлений сотрудницы.


Наталья Ларионова

Наталья Ларионова: «Ситуация начала выходить из-под контроля»

«Я врач, работаю в Витебске в больнице скорой медицинской помощи. В нашем городе ситуация начала выходить из-под контроля! Медики скоро не будут справляться с наплывом больных. Много врачей находится в больницах с воспалениями легких! Распространите эту информацию в социальных сетях. Цифры, те, что подают в ВОЗ, абсолютно мифические», — написала 30 марта на своей странице во «ВКонтакте» Наталья Ларионова.

Дальше она опубликовала обращение врача из Гродно Александра Лобана, которое также касается ситуации с пандемией коронавируса.

— Обращаюсь к министру здравоохранения Владимиру Каранику. Владимир Степанович! Мы с вами заканчивали один мединститут в Гродно. Я несколько раньше, но в принципе у нас были одни и те же учителя. Я уверен, что вы понимаете всю опасность ситуации. Найдите в себе смелость заявить о необходимости введения ограничений на въезд не граждан Беларуси, а также о необходимости хотя бы некоторых карантинных мер внутри страны. Это нужно сделать безотлагательно! Через несколько дней может быть поздно!

Я обращаюсь к специалистам — эпидемиологам, инфекционистам, вирусологам. Ваш долг — защитить страну и людей. Говорите открыто и честно о своей позиции. Мне хотелось бы верить, что в Беларуси найдутся врачи, которые найдут в себе смелость потребовать закрытия границ и более активных профилактических мер в стране.

TUT.BY не удалось поговорить с Натальей Ларионовой о том, что она думает про ситуацию с коронавирусом в Витебске и стране. Сообщила только то, что находится на работе, сослалась на занятость и усталость.

«Народным новостям Витебска» Наталья Ларионова сообщила, что ее пост вызван «страхом за коллег и жителей нашей страны»: «В последнее время стали выбывать врачи-реаниматологи. По среднему медперсоналу я не в курсе, но там, наверное, дела обстоят еще печальнее».

По поводу заявления Александра Лукашенко о том, что в Витебске коронавирусом заразились 10 врачей, Ларионова отметила:

— Я не могу сказать точную цифру и оценивать эту. Но знаю, что первыми стали заболевать врачи диагностического центра, которые контактировали с заразившимся за границей бизнесменом. Теперь заболевают врачи-реаниматологи. Если дальше так пойдет, думаю, мы захлебнемся.

Как сообщили TUT.BY другие источники, которым мы доверяем, заразившихся медиков в Витебске действительно больше — и речь идет в том числе о сотрудниках скорой, которые выезжали на вызовы к пациентам, у которых позже подтверждался коронавирус, без необходимых средств индивидуальной защиты.

«В Беларуси должны ввести те же меры ограничения, что в Италии»

По Витебску ходит слух, что из больницы скорой медицинской помощи в областную больницу эвакуировали пациентов. Доктор Ларионова заявила, что «эвакуации в другие больницы не было».

— В конце недели внезапно начали переводить всех пациентов из отдельного терапевтического корпуса в другие корпуса больницы. Таким образом, освободили один из корпусов БСМП, но инфицированных больных туда не кладут. И, наверное, это невозможно: рядом с ним роддом и пищеблок.

По мнению Натальи Ларионовой, чтобы взять ситуацию с эпидемией под контроль, власти должны ввести карантин:

— В Витебске и Беларуси должны ввести те же меры ограничения, что сейчас введены в Италии. Только таким образом, по-моему, мы сможем избежать той ужасающей картины, которая сейчас наблюдается в этой стране.

Позже на своей странице в соцсети Наталья Ларионова написала благодарность всем, кто ее поддерживает: «Добрый день, мои добрые люди! Столько тепла и поддержки получила от вас, и советов, как сохранить свою безопасность. Ведь я — обычный человек, и пару дней назад даже и не думала, что способна на это. Очень благодарна родителям школы, в которой учится мой сын, за поддержку. Они и мои друзья-врачи, мой любимый коллектив лаборатории вдохновили меня сделать пост о ситуации в стране».

Далее доктор написала рекомендации по профилактике заболевания.


Больница скорой медпомощи в Витебске. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Администрация больницы: «Этот пост — не позиция БСМП, а частное мнение сотрудницы»

Про доктора Ларионову известно, что в 1995 году она окончила лечфак Витебского государственного медицинского университета. В больнице скорой помощи работает 18 лет.

Заместитель главного врача Витебской БСМП Александр Винников сообщил TUT.BY, что Наталья Ларионова действительно работает врачом клинико-диагностической лаборатории.

— Врач диагностической службы — не клиницист, не лечебник. То есть непосредственно с пациентами она не работает. Она занимается анализами крови, мочи, биохимическими анализами. И она хороший специалист. Но за последние лет 20 она не лечила ни одного пациента с пневмонией и не будет лечить.

— Как администрация больницы и коллектив отнеслись к посту, который Наталья Ларионова разместила в интернете?

— Мы занимаемся своей работой: оказываем медпомощь населению. А посты в интернете сейчас выходят один за одним. Позиция Натальи Ларионовой — это не позиция коллектива БСМП, не врачей БСМП, а лишь частное мнение этой сотрудницы. Мое личное мнение на этот счет: не надо спасать мир, сейчас просто каждый врач должен четко сработать на своем рабочем месте — и тогда всем будет хорошо.

Заместитель главврача заверил, что к Наталье Ларионовой за ее публичную позицию не будет принято никаких мер.

— А за что? Зачем нам плодить мучеников? Чтобы народ возмущался: вот ее наказали. Трудовую дисциплину специалист не нарушает. А то, что она выражает в интернете свои эмоции, переживания — это ее право.

«Первая волна [коронавируса], похоже, подходит к спаду.

Мы поинтересовались у заместителя главного врача БСМП, как он сам оценивает ситуацию по коронавирусу в Витебске.

— Я как начмед больницы скорой помощи, могу оценивать ситуацию только по нашему учреждению. Я не могу опираться на слухи, которые ходят по городу, что якобы пациенты с пневмониями сейчас проходят по нескольким больницам. Заболевания в Витебске есть, этого никто не отрицает. Но первая волна, похоже, подходит к спаду. Сейчас вирус не может остановиться на какой-то определенной черте, но если всему населению делать все то, что положено, чтобы не было массового инфицирования, инфекция пойдет по ниспадающей. Главное, чтобы не было пиков. Потому что, когда в больницы поступает 100 пациентов, это одна ситуация, а когда 10 — совсем другая.

Александр Винников напоминает о важности профилактики:

— Сейчас задача людей — выполнять то, что говорят врачи: это разобщение, самоизоляция, соблюдение мер профилактики. Обо всем этом люди уже читали и знают. Всем нужно почувствовать себя взрослыми и ответственными. Потому что один чихающий заражает много человек.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Некоторые считают, что врач - герой, раз не побоялась высказаться публично. Другие же сомневаются, что кто-то из медиков в Беларуси осмелится говорить открыто про...
 
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