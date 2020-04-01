Пентагон отказывается эвакуировать экипаж с авианосца, на котором есть зараженные коронавирусом

Источник материала: IT.Tut.by

В США продолжается скандал вокруг «коронавирусного» авианосца «Теодор Рузвельт». Корабль находится недалеко от острова Гуам, и в последние дни среди экипажа вспыхнула коронавирусная инфекция — но эвакуировать больных Пентагон не спешит. Об этом пишет «Российская газета».



Фото: wikipedia.org

Агентство Reuters сообщает, что капитан авианосца Бретт Крозье уже отправил сигнал бедствия командованию ВМС США и запросил эвакуацию команды с целью не дать вирусу распространиться и не подвергать жизнь моряков опасности. Однако ответа он пока не дождался, а министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер заявил в среду, что для того, чтобы эвакуировать экипаж, еще не настало время.

Эспер добавил, что на «Теодор Рузвельт» завозят продовольствие, медикаменты и врачей своевременно, и этого достаточно, чтобы обуздать эпидемию. При этом министр обороны заявил, что письмо Крозье толком еще не прочел. Пока Пентагон исходит из того, что на корабле около 80 инфицированных (из 4000 человек экипажа), а тяжелобольных нет вовсе.