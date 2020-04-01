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Кошка 40 дней просидела одна в пустой квартире, родила котят и съела всех рыбок

01.04.2020 17:28 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В китайском городе Ухань кошка 40 дней просидела дома одна, родила котят и съела всех рыбок в аквариуме после того, как ее хозяина госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.


Кошка до эпидемии. Изображение: Pear Video

Хозяин британской короткошерстной кошки по кличке Лэ-Лэ рассказал, что вся его семья, состоящая из семи человек, заразилась коронавирусом в преддверии китайского Нового года — до 25 января. К тому моменту питомица должна была вот-вот родить. Когда всех членов семьи госпитализировали, хозяин Лэ-Лэ не стал просить окружающих присмотреть за кошкой, поскольку в его квартире можно было заразиться смертельно опасной инфекцией.

В результате Лэ-Лэ осталась одна в пустой квартире. Кошке удалось выжить благодаря двум открытым мешкам корма, которые ее владелец оставил перед отъездом в больницу.

«Я держал на застекленном балконе черепах и рыб в аквариуме. Также там была фильтрованная вода, которую кошка могла пить», — пояснил хозяин. Вместе с женой он закрыл все окна и двери, помимо балконной, прежде чем уехать на лечение. «После этого мы понятия не имели, что происходило в квартире», — признался он.

Спустя 40 дней из больницы выписали жену. Она вернулась домой и обнаружила, что Лэ-Лэ родила четырех котят и прекрасно себя чувствует. Однако питомица съела всю рыбу в аквариуме. «К счастью, черепахи пережили это испытание», — заметил владелец кошки. За время его отсутствия Лэ-Лэ похудела вдвое.

 
 
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После того, как ее хозяина госпитализировали с коронавирусной инфекцией.
 
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