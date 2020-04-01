|
Довгалёнок о переносе ОИ на 2021 год: «Увы, дата была определена. Как бы, взяли среднее по больнице»
01.04.2020 20:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Перенос Олимпиады обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Дмитрий Довгалёнок, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:
Многие даже очень сильно обрадовались. Допустим, такие как конная федерация, потому что у них, наверное, самый длительный и долгий процесс завоза так называемых спортсменов – лошадей. Потому что они должны там пройти определённый карантин. Но многие высказывались по поводу того, что это, всё-таки, не совсем тот период хороший для проведения Олимпиады, потому что все мы знаем, что там жарко в этот период – в Токио. Но, увы, дата была определена. Как бы, взяли среднее по больнице и, соответственно, все мнения сложили и выбрали определённую дату. Ту, которая была. Я думаю, что, может быть, Международный олимпийский комитет сделал и поспешные действия. Потому что на сегодняшний момент никто не понимает, никто не знает, когда закончится кризис так называемого коронавируса. Вдруг это произойдёт молниеносно, и всё опять станет на свои места. И почему, допустим, перенесена Олимпиада на целый год? Но, увы. Я думаю, что те действия, которые сделал Международный олимпийский комитет, они базируются на мнении международных федераций. Поэтому и выбрана такая дата.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Довгалёнок о переносе ОИ на 2021 год: «Увы, дата была определена. Как бы, взяли среднее по больнице»
Перенос Олимпиады обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Пик формы, подготовка к Играм… Понятно, что все в этой ситуации в равных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)