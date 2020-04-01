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Довгалёнок о переносе ОИ на 2021 год: «Увы, дата была определена. Как бы, взяли среднее по больнице»

01.04.2020 20:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Перенос Олимпиады обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Пик формы, подготовка к Играм… Понятно, что все в этой ситуации в равных условиях, весь мир в равных условиях. Но в данном случае мы будем говорить не о всём мире, а о наших белорусских реалиях. Как это отразится на подготовке наших спортсменов?

Довгалёнок о переносе ОИ на 2021 год: «Увы, дата была определена. Как бы, взяли среднее по больнице»

Дмитрий Довгалёнок, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:
В первую очередь, я могу сказать, что все столкнулись в мире, практически все НОКи, все страны столкнулись с этой проблемой. Все это испытывают впервые. И соответственно, те действия, которые сейчас принимает Международный олимпийский комитет о переносе соревнований – уже объявлена дата, когда это состоится, она практически совпадает с датой 2020 года.

Единственное, она смещена буквально на один день, и закончится, соответственно, на один день раньше. Почему выбрана непосредственно та же дата? Потому что недавно пришел так называемый пресс-релиз – получается, что в первую очередь Международный олимпийский комитет сталкивается и общается с международными федерациями. И у каждой международной федерации на 2021 год есть свой календарь. Соответственно, чтобы выбрать оптимальную дату, нужно, чтобы это устроило все международные федерации, которые участвуют в Олимпийских играх. Поэтому буквально все международные федерации ответили, что да, их это устраивает.

Многие даже очень сильно обрадовались. Допустим, такие как конная федерация, потому что у них, наверное, самый длительный и долгий процесс завоза так называемых спортсменов – лошадей. Потому что они должны там пройти определённый карантин. Но многие высказывались по поводу того, что это, всё-таки, не совсем тот период хороший для проведения Олимпиады, потому что все мы знаем, что там жарко в этот период – в Токио. Но, увы, дата была определена. Как бы, взяли среднее по больнице и, соответственно, все мнения сложили и выбрали определённую дату. Ту, которая была. Я думаю, что, может быть, Международный олимпийский комитет сделал и поспешные действия. Потому что на сегодняшний момент никто не понимает, никто не знает, когда закончится кризис так называемого коронавируса. Вдруг это произойдёт молниеносно, и всё опять станет на свои места. И почему, допустим, перенесена Олимпиада на целый год? Но, увы. Я думаю, что те действия, которые сделал Международный олимпийский комитет, они базируются на мнении международных федераций. Поэтому и выбрана такая дата.

Люди в материале: Дмитрий Довгалёнок, Игорь Марзалюк

 
 
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Перенос Олимпиады обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Пик формы, подготовка к Играм… Понятно, что все в этой ситуации в равных...
 
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