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В Горецком районе механизатор подозревается в хищении 100 литров дизтоплива
02.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
30 марта в Горках сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями и ГАИ Горецкого РОВД
Проверка показала, что дизтопливо задержанный приобрел у знакомого, который работает механизатором в одном из сельхозпредприятий района. Предварительно установлено, что мужчина, с целью продажи, слил 100 литров горючего с трактора, на котором работал.
Дизтопливо изъято и передано на ответственное хранение предприятию, с которого было похищено. По данному факту проводится проверка. Механизатору грозит административная ответственность.
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