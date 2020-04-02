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В Горецком районе механизатор подозревается в хищении 100 литров дизтоплива

02.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

30 марта в Горках сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями и ГАИ Горецкого РОВД задержали микроавтобус «Мерседес» под управлением 30-летнего местного жителя. В салоне транспортного средства правоохранители обнаружили 5 канистр, наполненных окрашенного дизельным топливом.

 

В Горецком районе механизатор подозревается в хищении 100 литров дизтоплива

 

Проверка показала, что дизтопливо задержанный приобрел у знакомого, который работает механизатором в одном из сельхозпредприятий района. Предварительно установлено, что мужчина, с целью продажи, слил 100 литров горючего с трактора, на котором работал.

 

В Горецком районе механизатор подозревается в хищении 100 литров дизтоплива

 

Дизтопливо изъято и передано на ответственное хранение предприятию, с которого было похищено. По данному факту проводится проверка. Механизатору грозит административная ответственность.

 

mogilev.mvd.gov.by

 


 
 
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  30 марта в Горках сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями и ГАИ Горецкого РОВД задержали микроавтобус «Мерседес» под управлением...
 
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