В Горецком районе механизатор подозревается в хищении 100 литров дизтоплива

Источник материала: Горецкий вестник

30 марта в Горках сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями и ГАИ Горецкого РОВД задержали микроавтобус «Мерседес» под управлением 30-летнего местного жителя. В салоне транспортного средства правоохранители обнаружили 5 канистр, наполненных окрашенного дизельным топливом.





Проверка показала, что дизтопливо задержанный приобрел у знакомого, который работает механизатором в одном из сельхозпредприятий района. Предварительно установлено, что мужчина, с целью продажи, слил 100 литров горючего с трактора, на котором работал.





Дизтопливо изъято и передано на ответственное хранение предприятию, с которого было похищено. По данному факту проводится проверка. Механизатору грозит административная ответственность.