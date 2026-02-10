|
Низкий уровень энергии и «деревянные» продавцы? Решения в Клубе Про бизнес
Каждый день мы проживаем множество ролей: супруг, родитель, друг, коллега, подчинённый, руководитель. Наша успешность в карьере и личной жизни зависит от того, как мы проживаем эти роли — уверена
Как ощущать себя в общении с другими людьми, находить подход к собеседнику, создавать и менять атмосферу в публичных выступлениях? Презентовать себя и четко доносить идеи? 18 февраля Ирина Кабанова проводит авторский интенсив в Клубе Про бизнес.
Сложности, с которыми сталкиваются руководители и команды:
Цель интенсива — запуск процесса изменений себя и своей жизни с помощью элементов актерского мастерства. Для того, чтобы помочь решить сложности в бизнесе.
📌 Как будет проходить интенсив:
• Знакомство и определение вашего личного запроса
• Постановка индивидуальных и групповых этюдов на смоделированных ситуациях с их глубоким психологическим разбором
• Упражнения на раскрепощение личности
🚀 Что вы получите в результате:
• Научитесь свободнее и раскрепощеннее общаться с коллегами и клиентами
• Сможете замечать больше деталей, повышая эффективность работы
• Будете получать истинное удовольствие от взаимодействия с людьми
• Обретете уверенность в публичных выступлениях
• Улучшите психологическую атмосферу в своем коллективе
• Научитесь искренне выражать эмоции
• Повысите выразительность своей речи
⏰ Время: 18 февраля, 19:00 — 21:30 (регистрация с 18:30)
📍 Локация: Конференц-зал М70 (Минск, Мясникова, 70)
Чтобы принять участие, приобретайте возможность
Ждем Вас 18 февраля !
