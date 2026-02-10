ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Низкий уровень энергии и «деревянные» продавцы? Решения в Клубе Про бизнес

10.02.2026 16:31 — Разное | ProBusiness  
Каждый день мы проживаем множество ролей: супруг, родитель, друг, коллега, подчинённый, руководитель. Наша успешность в карьере и личной жизни зависит от того, как мы проживаем эти роли — уверена Ирина Кабанова, знаменитая белорусская актриса и педагог по сценической речи и технике речи, доцент. В карьере Ирины 30+ ролей и в кино и в театре, 27+ лет педагогического стажа, позиция заведующей кафедры сценической речи и вокала Белорусской Государственной Академии Искусств.

Как ощущать себя в общении с другими людьми, находить подход к собеседнику, создавать и менять атмосферу в публичных выступлениях? Презентовать себя и четко доносить идеи? 18 февраля Ирина Кабанова проводит авторский интенсив в Клубе Про бизнес.

Сложности, с которыми сталкиваются руководители и команды:

  • Неумение руководителей быть неформальными лидерами
  • Сложности в межличностных отношениях между руководителями и подчиненными
  • Низкий уровень энергии в команде
  • «Деревянные» продавцы и переговорщики
  • Сложности в установлении искренних и доверительных отношений с клиентами
  • Неуверенность в презентации себя, компании, продукта
  • Недостаточная раскрепощённость специалистов в области сервиса

Цель интенсива — запуск процесса изменений себя и своей жизни с помощью элементов актерского мастерства. Для того, чтобы помочь решить сложности в бизнесе.

📌 Как будет проходить интенсив:

Знакомство и определение вашего личного запроса

• Постановка индивидуальных и групповых этюдов на смоделированных ситуациях с их глубоким психологическим разбором

• Упражнения на раскрепощение личности

🚀 Что вы получите в результате:

• Научитесь свободнее и раскрепощеннее общаться с коллегами и клиентами

• Сможете замечать больше деталей, повышая эффективность работы

• Будете получать истинное удовольствие от взаимодействия с людьми

• Обретете уверенность в публичных выступлениях

• Улучшите психологическую атмосферу в своем коллективе

• Научитесь искренне выражать эмоции

• Повысите выразительность своей речи

Время: 18 февраля, 19:00 — 21:30 (регистрация с 18:30)

📍 Локация: Конференц-зал М70 (Минск, Мясникова, 70)


Ирина Кабанова, белорусская актриса театра и кино, педагог по сценической речи и технике речи, доцент по специальности «Искусство».

Автор более 8 государственных программ по технике речи и научных работ в области сценической речи и техники речи. Спикер международных авторских курсов по технике речи и актерскому мастерству в Польше, России, Швеции, Бельгии и Беларуси. Член Международного Общественного Объединения «Театро».

Учёное звание доцента по специальности «Искусство». Член Совета, Учебно-методического Совета и Совета Театрального Факультета БГАИ. Заведующий кафедрой сценической речи и вокала Белорусской Государственной Академии Искусств.

Чтобы принять участие, приобретайте возможность разовой встречи


 

Ждем Вас 18 февраля !


Два года подряд, в 2024 и 2025 Клуб Про бизнес признается лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы побеждаем в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!»
Спасибо за доверие!

 
Яндекс.Метрика