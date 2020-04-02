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Столтенберг рассказал о вкладе НАТО в борьбу с пандемией

02.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Военные возможности НАТО с начала пандемии Covid-19 использовались для поддержки усилий гражданских структур в противодействии распространению вируса – и это будет продолжаться и в дальнейшем.

Об этом во время виртуальной пресс-конференции накануне встречи глав МИД стран НАТО, которая должен состояться 2 апреля в видеоформате, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент Укринформа.

"С начала этого кризиса мы видели, каким образом военные возможности были направлены на поддержку гражданских усилий в борьбе с Covid-19. Союзники знают лучше, в какой именно помощи они нуждаются, и как использовать вооруженные силы с этой целью. НАТО как раз помогает координировать такие усилия. Всегда можно искать пути, чтобы действовать быстрее. Это именно та причина, по которой тема Covid-19 определена в качестве ключевой в повестке дня завтрашней виртуальной встречи министров", - рассказал Столтенберг.

Он допустил, что борьба с вирусом может длиться долгое время, поэтому НАТО взвесит, куда направлять основные усилия для сдерживания и преодоления пандемии.

"Военные возможности были частью этой работы от начала, они останутся частью подобных гражданских усилий в течение последующих недель и месяцев. Мы будем продолжать координировать и организовывать помощь странам-членам, будем стараться делать это на опережение, даже быстрее, чем они направят запросы о помощи", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

По последним данным, в мире подтверждено 927 539 случаев коронавируса. 46 472 больных умерли, 193 431 человек выздоровел.
 
 
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Военные возможности НАТО с начала пандемии Covid-19 использовались для поддержки усилий гражданских структур в противодействии распространению вируса – и это будет...
 
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