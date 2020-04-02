Столтенберг рассказал о вкладе НАТО в борьбу с пандемией

Об этом во время виртуальной пресс-конференции накануне встречи глав МИД стран НАТО, которая должен состояться 2 апреля в видеоформате, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент

"С начала этого кризиса мы видели, каким образом военные возможности были направлены на поддержку гражданских усилий в борьбе с Covid-19. Союзники знают лучше, в какой именно помощи они нуждаются, и как использовать вооруженные силы с этой целью. НАТО как раз помогает координировать такие усилия. Всегда можно искать пути, чтобы действовать быстрее. Это именно та причина, по которой тема Covid-19 определена в качестве ключевой в повестке дня завтрашней виртуальной встречи министров", - рассказал Столтенберг.

Он допустил, что борьба с вирусом может длиться долгое время, поэтому НАТО взвесит, куда направлять основные усилия для сдерживания и преодоления пандемии.





"Военные возможности были частью этой работы от начала, они останутся частью подобных гражданских усилий в течение последующих недель и месяцев. Мы будем продолжать координировать и организовывать помощь странам-членам, будем стараться делать это на опережение, даже быстрее, чем они направят запросы о помощи", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.