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Столтенберг рассказал о вкладе НАТО в борьбу с пандемией
02.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Военные возможности НАТО с начала пандемии Covid-19 использовались для поддержки усилий гражданских структур в противодействии распространению вируса – и это будет продолжаться и в дальнейшем.
Об этом во время виртуальной пресс-конференции накануне встречи глав МИД стран НАТО, которая должен состояться 2 апреля в видеоформате, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент
"С начала этого кризиса мы видели, каким образом военные возможности были направлены на поддержку гражданских усилий в борьбе с Covid-19. Союзники знают лучше, в какой именно помощи они нуждаются, и как использовать вооруженные силы с этой целью. НАТО как раз помогает координировать такие усилия. Всегда можно искать пути, чтобы действовать быстрее. Это именно та причина, по которой тема Covid-19 определена в качестве ключевой в повестке дня завтрашней виртуальной встречи министров", - рассказал Столтенберг.
Он допустил, что борьба с вирусом может длиться долгое время, поэтому НАТО взвесит, куда направлять основные усилия для сдерживания и преодоления пандемии.
"Военные возможности были частью этой работы от начала, они останутся частью подобных гражданских усилий в течение последующих недель и месяцев. Мы будем продолжать координировать и организовывать помощь странам-членам, будем стараться делать это на опережение, даже быстрее, чем они направят запросы о помощи", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.
По последним данным, в мире подтверждено 927 539 случаев коронавируса. 46 472 больных умерли, 193 431 человек выздоровел.
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Военные возможности НАТО с начала пандемии Covid-19 использовались для поддержки усилий гражданских структур в противодействии распространению вируса – и это будет...
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