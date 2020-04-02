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«А где все?»: как опустел вокзал в Бресте после отмены поездов за границу из-за коронавируса

02.04.2020 08:42 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Список на табло сократился на треть, пассажиров на вокзале мало, но маски они не носят и заболеть не боятся.

«А где все?»: как опустел вокзал в Бресте после отмены поездов за границу из-за коронавируса

После отмены международных поездов из-за коронавируса вокзал в Бресте наполовину опустел.Фото: Оксана БРОВАЧ

На железнодорожном вокзале станции Брест последние несколько дней стоит настораживающая звенящая тишина. Нет привычной суматохи, очередей в кассах, суеты на перронах, рокота чемоданных колесиков по плитке, вокзальных позывных, шипения локомотивов, объявлений о прибытии и отправлении поездов на трех языках. Так пусто, что хочется проверить, не остановились ли часы!

«А где все?»: как опустел вокзал в Бресте после отмены поездов за границу из-за коронавируса

Табло с расписанием после отмены поездов сократилось на треть.Фото: ОКСАНА БРОВАЧ

- А где все? Я еще никогда не видела, чтобы ни у одного перрона не стоял поезд! А мы точно уедем? Так подозрительно мало людей… - переговариваются две девушки в зале ожидания.

До того, как в мире объявили пандемию корнавируса и наши страны-соседки стали закрывать границы, на Брестский вокзал по расписанию прибывало около 50 поездов в сутки. И примерно столько же оправлялось. Из Бреста можно было уехать в Москву и Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Саратов, приграничные Тересполь в Польше и Заболотье в Украине, еще в Караганды, Варшаву, Берлин, Прагу, Ниццу…

«А где все?»: как опустел вокзал в Бресте после отмены поездов за границу из-за коронавируса

Поезда ходят только внутри страны.Фото: ОКСАНА БРОВАЧ

Сейчас вместо табло в зале, где все привыкли видеть распорядок прибытия и отправления поезда Брест - Тересполь, только черный прямоугольник. В зале с международными кассами, откуда обычно идут на пограничный контроль, похрапывает мужичок на лавке. В расписании есть только один заграничный поезд - питерский: отправляется из Бреста в Санкт-Петербург в 14.30, как и раньше. Московских поездов нет ни одного. Зато есть поезда в Барановичи, Пинск, Лунинец, Минск, Гомель, Витебск и другие белорусские города.

«А где все?»: как опустел вокзал в Бресте после отмены поездов за границу из-за коронавируса

В зале, где международные кассы и выход на погранконтроль, никого - только мужичок спит на лавке.Фото: ОКСАНА БРОВАЧ

- Видишь, там сидит женщина в маске, а ты говорил - не надо… Хотя она одна только в маске, больше ни у кого нет. Может, сходим в аптеку? А тут нет аптеки… - что-то растолковывает своему супругу женщина в беретке.

В зале ожидания недалеко от стойки дежурного по вокзалу повесили санитайзер для обработки рук - и нельзя сказать, что к нему часто подходят. Работает газетный киоск, в павильоне страховой компании не горит свет. «Бар №1», в котором заваривают кофе на песке, закрыт. Второй - работает, как обычно: на витрине полно бутербродов, пирожков и пирожных, кипит чайник.

«А где все?»: как опустел вокзал в Бресте после отмены поездов за границу из-за коронавируса

Бар, где готовят кофе на песке, закрыт.Фото: ОКСАНА БРОВАЧ

На продавце марлевая маска, но она спущена на подбородок. Марлевые маски и на всех кассирах в обменниках «Беларусбанка». Уборщица на вокзале тоже в маске, а вот кассиры в билетных кассах - без. Незаметно, чтобы люди держались друг от друга подальше - просто их на вокзале немного, можно спокойно выдерживать не то что полутораметровую дистанцию, как рекомендуют врачи, а даже пятиметровую.

«А где все?»: как опустел вокзал в Бресте после отмены поездов за границу из-за коронавируса

Поезда ходят только внутри страны.

- Куда едете? - интересуемся у пожилого мужчины на пригородном вокзале.

- На дачу, - нехотя отвечает он.

- Не боитесь заразы?

- Так говорят же, что у нас нет. В Бресте нет. Так в новостях говорили. А если суждено заболеть, то заболеешь и так и так. И чего дома сидеть? - пожимает плечами дачник.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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