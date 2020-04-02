Партия БХД создала петицию с требованием объявить в Беларуси карантин

Об этом сообщается на Facebook-странице политобъединения.





В частности, в БХД требуют перехода образовательных учреждений на дистанционное обучение, прекращение работы развлекательных заведений, запрета всех массовых мероприятий с участием более 30 человек, а также запуска широкомасштабной информационной кампании по разъяснению противоэпидемических мероприятий.





«Мы также требуем снять ограничения на общение между врачами на всех уровнях журналистами, обязать их предоставлять исчерпывающую информацию о ситуации с коронавирусом, обеспечить белорусские медицинские учреждения соответствующими средствами индивидуальной защиты, в частности, респираторами FFP3, отменить парад 9 мая и отправьте сэкономленные средства на поддержку ветеранов и жертв войны», - отмечается в сообщении.





Кроме того, руководство партии требует незамедлительно разработать систему государственных грантов для стартапов малого и социального бизнеса, отменить на 4 месяца арендную плату за производственные, коммерческие и административные помещения государственного и муниципального имущества для всех категорий арендаторов и разрешить компаниям не начислять амортизацию в 2020 году.



