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У нас появились новые стикеры для Telegram. Сами не ожидали, что они будут такими прекрасными

02.04.2020 11:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У AFISHA.TUT.BY появились новые стикеры в Telegram, которыми мы страшно гордимся. Они посвящены (не)веселым реалиям марта 2020 года в Беларуси — да, вы все правильно поняли, они на околокоронавирусную тему. Скачивайте и пользуйтесь на здоровье.


Мы не могли обойти стороной хапун, мемы с тракторами, рекомендации ВОЗ о мытье рук и, конечно же, непростую историю со столичными кинотеатрами, куда совсем перестали ходить минчане. Стикеры для нас нарисовало одно из крупнейших агентств мира Publicis Worldwide (представительство в Беларуси). Оно входит в топ-15 эффективных агентств 2019 года по версии WARC — аналитической платформы, которая занимается исследованиями в области рекламы.

Если вы умеете смеяться над собой и ситуацией, добавляйте новый стикерпак себе. Он доступен вот тут. Если верить статистике, всего наши стикеры установили 2276 человек; они были отправлены 3341 раз.

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У AFISHA.TUT.BY появились новые стикеры в Telegram, которыми мы страшно гордимся. Они посвящены (не)веселым реалиям марта 2020 года в Беларуси - да, вы все правильно поняли, они...
 
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