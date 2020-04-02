У нас появились новые стикеры для Telegram. Сами не ожидали, что они будут такими прекрасными

Источник материала: Tut.by

У AFISHA.TUT.BY появились новые стикеры в Telegram , которыми мы страшно гордимся. Они посвящены (не)веселым реалиям марта 2020 года в Беларуси — да, вы все правильно поняли, они на околокоронавирусную тему. Скачивайте и пользуйтесь на здоровье.





Мы не могли обойти стороной хапун , мемы с тракторами , рекомендации ВОЗ о мытье рук и, конечно же, непростую историю со столичными кинотеатрами, куда совсем перестали ходить минчане. Стикеры для нас нарисовало одно из крупнейших агентств мира Publicis Worldwide (представительство в Беларуси). Оно входит в топ-15 эффективных агентств 2019 года по версии WARC — аналитической платформы, которая занимается исследованиями в области рекламы.

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