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У нас появились новые стикеры для Telegram. Сами не ожидали, что они будут такими прекрасными
02.04.2020 11:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У AFISHA.TUT.BY появились новые
Мы не могли обойти стороной
Если вы умеете смеяться над собой и ситуацией, добавляйте новый стикерпак себе. Он доступен
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У AFISHA.TUT.BY появились новые стикеры в Telegram, которыми мы страшно гордимся. Они посвящены (не)веселым реалиям марта 2020 года в Беларуси - да, вы все правильно поняли, они...
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