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Институт в США хочет выложить в открытый доступ схему для создания аппарата ИВЛ за 100 долларов

02.04.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Массачусетский технологический институт (MIT) планирует выложить в открытый доступ схему для создания аппарата ИВЛ, который стоит около ста долларов. Такие аппараты автоматизируют устройства для ручной вентиляции легких (мешок Амбу), которые уже есть в больницах. Об этом сообщает ExtremeTech со ссылкой на сайт института.


Источник: e-vent.mit.edu

Поскольку пандемия коронавируса продолжается усиливаться, в медцентрах по всему миру не хватает жизненно важных предметов, таких как маски, перчатки и дезинфицирующие средства. Кроме того, в больницах критически не хватает устройств для вентиляции легких, которые могут поддерживать жизнь пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии. Команда MIT разработала аппарат с открытым исходным кодом под названием MIT E-Vent, который вскоре может получить одобрение регулирующих органов.

В основе E-Vent лежит проект, начатый почти десять лет назад в рамках курса MIT Precision Machine Design. В отличие от дорогих аппаратов для механической вентиляции легких в больницах, это устройство, которым персонал должен управлять вручную.

Студенты разработали его для использования в сельских районах и развивающихся странах, где аппараты ИВЛ недоступны или ненадежны. Команда создала прототип и опубликовала статью, но дальше проект не пошел.

Теперь, когда даже в странах первого мира может наблюдаться дефицит аппаратов ИВЛ, проект был восстановлен и передан в FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США). Пока ведомство проводит испытания на свиньях и может одобрить проект в ближайшем будущем.

Когда десять лет назад студенты MIT делали проект, они рассчитали, что устройство будет стоить около 100 долларов. Это значительно ниже, чем цена на обычные аппараты ИВЛ. Нынешняя команда не просто реанимировала существующий дизайн, но и внесла изменения, чтобы обеспечить простоту изготовления и эксплуатации устройства, и добавила металлическую раму для повышения долговечности.

Напомним, что аппараты ИВЛ — это ключевой элемент лечения тех людей с COVID-19, у которых тяжелое течение болезни осложняется атипичной пневмонией, часто приводящей к смерти без процедуры вентиляции легких.

 
 
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Этот проект 10 лет назад разработали студенты для использования в сельских районах и развивающихся странах.
 
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