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Лукашенко: Минск не отказывается ни от одного пункта договора о создании Союзного государства. ЭКСКЛЮЗИВ
02.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь не отказывается ни от одного пункта договора о создании Союзного государства, тем не менее настаивает на том, что условия должны быть равными, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «МИР».
По его словам, главный вопрос даже не в том, какой это будет рубль, а в том, где будет располагаться эмиссионный центр и кто им будет управлять.
«Это будет на равных, или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся? Мы это уже проходили в первые годы после распада Советского Союза. Когда нас просто выкинули из рублевой зоны. И, в конце концов, мы остались с советскими рублями, они ввели российский рубль, а мы потом рисовали «зайчики». Я не хочу это повторять», – сказал президент Беларуси.
Лукашенко напомнил, что Союзный договор предполагал создание равных условий для граждан, предприятий и двух государств в целом.
«Если Россия сегодня, отказавшись от этих имперских замашек (мы – большие, а вы – малые), готова на это, давайте вести переговоры, давайте будем определяться», – подчеркнул белорусский лидер.
По его словам, договор существует, Минск от него не отказывался и не будет отказываться.
Полную версию интервью с Александром Лукашенко смотрите в пятницу, 3 апреля, на телеканалах «МИР» и «МИР 24» в 19:15.
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Лукашенко: Минск не отказывается ни от одного пункта договора о создании Союзного государства. ЭКСКЛЮЗИВ
Об этом белорусский президент заявил в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «МИР».
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