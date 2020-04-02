Лукашенко: Минск не отказывается ни от одного пункта договора о создании Союзного государства. ЭКСКЛЮЗИВ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь не отказывается ни от одного пункта договора о создании Союзного государства, тем не менее настаивает на том, что условия должны быть равными, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «МИР».

«У нас есть договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся. Даже возьмем самый серьезный, который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта», – сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о том, как он видит развитие Союзного государства с учетом всех имеющихся нюансов.

По его словам, главный вопрос даже не в том, какой это будет рубль, а в том, где будет располагаться эмиссионный центр и кто им будет управлять.

«Это будет на равных, или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся? Мы это уже проходили в первые годы после распада Советского Союза. Когда нас просто выкинули из рублевой зоны. И, в конце концов, мы остались с советскими рублями, они ввели российский рубль, а мы потом рисовали «зайчики». Я не хочу это повторять», – сказал президент Беларуси.

Лукашенко напомнил, что Союзный договор предполагал создание равных условий для граждан, предприятий и двух государств в целом.

«Если Россия сегодня, отказавшись от этих имперских замашек (мы – большие, а вы – малые), готова на это, давайте вести переговоры, давайте будем определяться», – подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, договор существует, Минск от него не отказывался и не будет отказываться.

«Мы готовы идти по этому договору, но железобетонный принцип – равные условия для людей, предприятий, государств. Сейчас все нарушено, а коронавирус нарушил и последнее, самое главное – равные условия для людей», – считает Лукашенко.

Полную версию интервью с Александром Лукашенко смотрите в пятницу, 3 апреля, на телеканалах «МИР» и «МИР 24» в 19:15.