«Нас люди не бросили». Белорусские медики — о том, хватает ли им масок, антисептиков, защитных костюмов

Источник материала: Виртуальный Брест

Во время встречи с председателем Совета Республики Натальей Кочановой 31 марта Александр Лукашенко сказал, что в Витебске более десятка врачей заразились коронавирусом, при этом многие врачи пренебрегают мерами предосторожности. TUT.BY спросил у медиков из разных больниц и поликлиник страны, хватает ли им сейчас средств защиты. Оказалось, не все идеально: маски, которые надо менять через каждые два часа, медики в некоторых клиниках носят дольше, а одноразовые костюмы становятся многоразовыми.





Мы решили сделать этот материал с анонимными героями, чтобы врачи могли все рассказать честно.

«Одноразовые комбинезоны, скорее всего, будем носить как многоразовые»

Врач одной из больниц в Витебске (клиника на данный момент не оказывает медицинскую помощь пациентам с пневмониями, но готовится их принимать) говорит, что когда они начнут работать с пневмониями, им в том числе понадобятся и респираторы высокой степени защиты от вирусной нагрузки. Таких респираторов, которые особенно нужны анестезиологам-реаниматологам, сейчас около 20 штук. Планируется, что в корпус, где будут оказывать помощь больным с пневмониями, будут заходить в смену около 40 сотрудников.





Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Наверняка, на данный момент респираторов не хватит. Производители утверждают, что респираторы одноразовые, но, как нам объясняли коллеги из Минска, маски после обработки ультрафиолетовыми лучами и кварцевыми лампами обеззараживаются, это допустимо. Администрация больницы пытается сейчас купить много респираторов, но их вроде бы нет в стране и сложно.

Также для работы с пневмониями нужны защитные комбинезоны — таких, по словам врача, 100 штук. Они одноразовые, но пока их, скорее всего, будут использовать как многоразовые.

Сейчас масок врачам выдают меньше, чем раньше.

— Выдают жменю масок на 15 врачей. Чтобы сейчас всего хватало, надо было это закупать месяца два назад, откуда сейчас это все взять? Во всем этом нуждаются все страны мира. Сейчас при всем желании всем всего не хватит, но и никогда раньше мы не нуждались в этом. Я практически первый раз в своей жизни буду надевать защитный комбинезон.

Медик говорит, что сейчас им очень сильно стали помогать спонсоры, среди них много минчан.

— Нам помогают с закупкой средств индивидуальной защиты, закупили маски, мы ждем поставку халатов. Нас люди не бросили и нам сильно помогают, белорусы — молодцы.

«Каждый день у нас все новое — кроме очков, их обрабатывают дезсредствами»

Врач одной из больниц Минска, где оказывают медпомощь зараженным коронавирусом и контактам первого уровня, рассказывает, что у них в клинике экипировки и дезинфицирующих средств хватает. При этом инфекционистами работают и врачи других специальностей — гастроэнтерологи, кардиологи, ревматологи.





Фото: Reuters

— Когда мы приходим на работу, сначала идем в санпропускник и там снимаем всю одежду, оставляем все свои вещи, переодеваемся в одноразовый хирургический костюм. Сверху надеваем халат, который завязывается сзади, берем новую маску, шапочку и идем в отделение, там нам выдают респираторы высокого класса защиты и очки. В каждом крыле отделения есть свой санпропускник, где еще лежат защитные комбинезоны. И когда мы идем к инфицированным коронавирусом и их контактам, то надеваем еще и эти комбинезоны, очки, бахилы, нарукавники, две пары перчаток, а вместо маски — респиратор. Сначала идем к контактам инфицированных, затем уже к ним самим. На месте в палатах есть тонометры, стетоскопы, ручки. После осмотра пациентов все это сразу же обрабатываем дезинфицирующим средством, всего для дезинфекции у нас хватает. На костюм тоже распыляем дезсредство, а затем его снимаем и утилизируем. Каждый день в плане защиты у нас все новое кроме очков, они, как и тонометры, стетоскопы и ручки обрабатываются. Раз в неделю нам выдают новый респиратор. После работы принимаем душ и переодеваемся в свою одежду.

Врач говорит, что сами медики ничего страшного в своей работе не видят, раз в неделю им делают мазки на коронавирус. У нашего собеседника каждый раз он был отрицательным.

И если на обеспеченность больницы средствами защиты нареканий нет, то вот информация из РНПЦ эпидемиологии и микробиологии (там делают анализ на коронавирус), по наблюдениям врача, приходит вразброс и этот момент можно было бы улучшить.

— Больных надо искать в списках, которые приходят по факсу или электронной почте, а лучше чтобы файл был в Word и можно было быстренько все посмотреть. Иногда возьмут мазок и ответ какое-то время не приходит, может потеряться, видимо, нагрузка большая на РНПЦ.

Как отмечает собеседник, у молодых пациентов с коронавирусом симптомов заболевания обычно нет, хотя по мазку у них результат положительный. Пневмонии на фоне коронавируса начинают возникать у пациентов, которым примерно от 50 лет.

— Такие пациенты с пневмониями и сейчас есть, но у кого-то пневмония и нет коронавируса , а у кого-то он есть. Пациенты постарше уже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и риск того, что вирус ударит по слабому месту, возрастает.

«Мы все узнаем из телеграм-каналов, а откуда нам еще брать информацию?»

Врач одного из республиканских центров, где не работают с пациентами с коронавирусом и ОРВИ, рассказал, что в день им выдают по одной одноразовой маске, а старшая медсестра из марли шьет дополнительные. Маски надо менять раз в два часа, на рабочий день их нужно четыре штуки. С дезинфицирующими средствами в клинике проблем нет.





Фото: Reuters

— Раньше маски просто лежали и никто их не считал, брали, сколько нужно для работы.

По его словам, сейчас непонятно, что делать, если среди пациентов у кого-то есть повышенная температура и теоретически он может быть носителем коронавируса . В этом случае отработанных механизмов пока тоже нет.

— Никто ничего не обозначил: как поступать с такими пациентами, их выписывать или нет? Мы сейчас будем как-то сами принимать решение. Сейчас медики взволнованы тем, что и они, и общество в неведении: что вот сейчас в Витебске происходит? Мы все узнаем из телеграм-каналов, а откуда нам еще брать информацию? — говорит он.

«Сказали, что хирургические маски выдадут только тогда, когда к нам приедет проверка»

Врач одной из минских поликлиник рассказывает, что у них также не хватает масок. С перчатками и антисептиками проблем не было и нет и сейчас.





Фото: Reuters

— Какое-то время назад сказали, что масок не ждите, выдают по несколько штук — три маски на полторы-две недели. При этом сейчас выдают только марлевые маски, а хирургические, сказали, выдадут только тогда, когда к нам приедет проверка. Я думаю, нехватка масок возникла из-за того, что их в основном сейчас передают больницам.

В итоге врач покупает маски для работы сам.

— Единственное, что радует: с беременными как написали, так и сделали. Их сейчас максимально обзванивают, чтобы они лишний раз не приходили в поликлинику, анализы вместо них приносят родные. С беременными все как надо — явки переносятся на сроки как можно дальше.

Врач говорит, что судя по его разговорам с коллегами из больниц, пневмоний сейчас, действительно, стало больше, чем было в это же время в прошлом году. Из-за чего? Сказать трудно.

— Если бы делалось больше тестов, то можно было бы рассуждать, а так у нас, насколько я знаю, сделали более 32 тысяч тестов за все время, но это очень мало. Не могу сказать, что у нас маленькое население в городах, при этом контактам 2 уровня тесты не делаются. У всех у нас есть родные в возрасте, и я на самом деле волнуюсь.

«Антисептик для пациентов разведен с водой, потому что сказали экономить»

Медрегистратор одной из минских поликлиник рассказывает, что им выдают по две хирургические маски в день, а смена — восемь часов. По правилам маски надо менять раз в два часа, а они носят их по четыре-пять часов.





Фото: pixabay.com

Антисептик у них на работе есть: для сотрудников он хороший и неразбавленный с водой, а для пациентов разбавлен, потому что сказали экономить. На поликлинику у них шесть защитных костюмов для медиков, которые принимают пациентов с ОРВИ и тех, у кого под вопросом коронавирус . Такие пациенты заходят через отдельный вход.

— Совещания в поликлинике сейчас стараются не проводить, чтобы было поменьше контактов. Люди часто звонят в поликлинику и спрашивают, можно ли сюда приходить, как поликлиника работает, в чем приходить? Я всегда советую обрабатывать руки антисептиком.