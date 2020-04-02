С мощами и молитвами о прекращении эпидемии. Митрополит Павел облетел границы Беларуси

Источник материала: Tut.by

Сегодня с 9.00 до 12.00 митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси облетел границы страны, сообщает информационный портал Sobor.by .



Фото: www.church.by

На борту воздушного судна находились митрополит Павел и другие священнослужители. Страну облетели с главными святынями БПЦ — чтимыми копиями креста преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой, и Жировичской иконы Пресвятой Богородицы, а также крестом-мощевиком.

«Участники воздушного крестного хода вознесли молитвы о прекращении распространения коронавирусной инфекции», — сообщает издание.





Накануне полета глава БПЦ направил обращение к священнослужителям и верующим с призывом во всех храмах епархий «вознести сугубые молитвы о даровании нашему народу милости Божьей и прекращения распространения смертоносного поветрия».

Напомним, 23 марта митрополит Павел Минск святой водой с вертолета">окропил Минск святой водой с вертолета.