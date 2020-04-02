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С мощами и молитвами о прекращении эпидемии. Митрополит Павел облетел границы Беларуси
02.04.2020 14:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня с 9.00 до 12.00 митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси облетел границы страны, сообщает информационный портал
На борту воздушного судна находились митрополит Павел и другие священнослужители. Страну облетели с главными святынями БПЦ — чтимыми копиями креста преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой, и Жировичской иконы Пресвятой Богородицы, а также крестом-мощевиком.
«Участники воздушного крестного хода вознесли молитвы о прекращении распространения коронавирусной инфекции», — сообщает издание.
Накануне полета глава БПЦ направил обращение к священнослужителям и верующим с призывом во всех храмах епархий «вознести сугубые молитвы о даровании нашему народу милости Божьей и прекращения распространения смертоносного поветрия».
Напомним, 23 марта митрополит Павел Минск святой водой с вертолета">окропил Минск святой водой с вертолета.
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Сегодня с 9.00 до 12.00 митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси облетел границы страны.
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