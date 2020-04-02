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Пресс-секретарь БФФ: никаких решений о приостановке чемпионата нет
02.04.2020 14:58 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Пресс-секретарь БФФ Александр Алейник сообщил, что на данный момент нет никакого решения о приостановке чемпионата в связи с пандемией коронавируса.
На сегодняшний день никаких решений о приостановке чемпионата нет. Завтра должен стартовать третий тур, — сказал Алейник
В Беларуси официально подтверждены две смерти от коронавируса, заражения COVID-19 зафиксированы в каждой из областей страны. В то же время Министерство здравоохранения не называет точное количество заболевших. На футбольные и хоккейные матчи допускаются зрители.
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Пресс-секретарь БФФ Александр Алейник сообщил, что на данный момент нет никакого решения о приостановке чемпионата в связи с пандемией коронавируса.
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