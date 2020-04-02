Пресс-секретарь БФФ: никаких решений о приостановке чемпионата нет

sport-express.ru . На сегодняшний день никаких решений о приостановке чемпионата нет. Завтра должен стартовать третий тур, — сказал Алейник





В Беларуси официально подтверждены две смерти от коронавируса, заражения COVID-19 зафиксированы в каждой из областей страны. В то же время Министерство здравоохранения не называет точное количество заболевших. На футбольные и хоккейные матчи допускаются зрители.



