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Элла Селицкая о сборе в Бресте: «Мы последнего своего пловца из США забрали, сейчас на карантине находится. Пройдёт 2 недели – присоединяется тоже»
02.04.2020 16:05 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
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Элла Селицкая, председатель Белорусской федерации плавания:
Мы последнего своего пловца из Соединённых Штатов Америки забрали, сейчас он на карантине находится. Пройдёт 2 недели – он присоединяется тоже. И в полном составе в полном объёме вот этот наш сбор до 23 апреля непосредственно – работают все вместе – тренера, спортсмены. А дальше уже последовательно, как говорится, мы просмотрим свой календарь, уточним его, конкретизируем, и в таком контексте будем продолжать работать. Другого просто не дано.
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Элла Селицкая о сборе в Бресте: «Мы последнего своего пловца из США забрали, сейчас на карантине находится. Пройдёт 2 недели – присоединяется тоже»
Перенос Олимпиады и то, как ситуация с коронавирусом скажется на подготовке к ней, обсуждали в программе «В обстановке мира». Довгалёнок о спортсменах:...
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