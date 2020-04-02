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Соболенко о коронавирусе: «Не думаю, что это так опасно, как рассказывают о проблеме» 

02.04.2020 16:10 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко рассказала о своем отношении к ситуации с коронавирусом.

– Арина, что ты думаешь об отмене соревнований в Индиан-Уэллсе?

– Я, конечно, была разочарована, когда объявили, что мы не будем играть в Индиан-Уэллсе. Я чувствовала… Ну, знаете, почему бы не дать нам сыграть без зрителей, ведь сезон идет. В любом случае они решат эту проблему [с коронавирусом]. Конечно, они (руководители WTA – прим) заботятся о нашем здоровье, но я не думаю, что это так опасно, как рассказывают о проблеме.

– Вероятно, что ты не будешь играть следующие шесть недель. И что же ты делаешь? Раньше ведь ничего подобного не происходило.

– Это похоже на сумасшествие. Честно говоря, я провела прекрасную предсезонку и была очень рада тому, что это «дерьмо» позади, и настало время для матчей.

– Поясни.

– Ну, предсезонка – чертовски тяжелая работа на тренировках. Кажется, что она никогда не закончится.

– И теперь тебе как бы надо пройти еще одну предсезонку.

– Именно! Второй раз за столь короткий период. Только-только закончили, и вот опять меня ждут шесть недель тренировок, когда мне необходимо убивать себя. Тяжеловато!

И ты не можешь подготовить себя к этому моменту. Такого ведь никогда раньше не случалось. Спортсмены впервые оказались в такой ситуации. И ты не знаешь, когда все это закончится. Сейчас это шесть недель, но, может, будет больше. За это время можно успеть родить и вернуться в спорт (смеется) – цитирует Соболенко TUT.BY со ссылкой на подкаст The Racquet Magazine.

Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщала, что в Беларуси на 1 апреля проведено более 32 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. За последние сутки выписано 5 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек. 2 человека умерло.

 
 
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко рассказала о своем отношении к ситуации с коронавирусом.
 
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