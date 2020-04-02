Путин продлил россиянам режим нерабочих дней до 30 апреля

Источник материала: ОНТ

Президент России Владимир Путин продлил жителям страны режим нерабочих дней с сохранением заработной платы до 30 апреля включительно. Об этом он сообщил по время своего обращения к нации в связи с коронавирусом.

По словам Путина, нерабочая неделя, объявленная ранее, помогла снизить риски и выиграть время для борьбы с распространением вируса, при этом пик заболеваемости в России еще не пройден, в Москве переломить ситуацию пока не удалось, поэтому принято решение продлить нерабочие дни в стране.

Глава российского государства отметил, что количество нерабочих дней можно будет скоратить, если это позволит эпидемиологическая ситуация.

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