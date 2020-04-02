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Александр Лукашенко о закрытии границы с Россией из-за коронавируса: «Логики ведь не было тогда»

02.04.2020 17:42 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь готова следовать союзному договору, но настаивает на соблюдении равных условий для жизни людей и работы предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил 2 апреля во время интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси.

«Мы готовы идти по этому договору, но железобетонный принцип – равные условия». Александр Лукашенко о Союзном государстве

Александр Лукашенко о закрытии границы с Россией из-за коронавируса: «Логики ведь не было тогда»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас же всегда говорили, что друг познается в беде. И если надо было России чего-то предпринять, ну вы хотя бы посоветуйтесь, вы хотя бы нас предупредите по-серьезному, что вы, допустим, закрываете границу, что белорус в России иностранец с какого-то момента и так далее.

Я понимаю, если бы там жуткая какая-то ситуация возникла и надо было срочно принять меры. Но логики ведь не было тогда. В Беларуси ситуация была не хуже, чем в России. Давайте откровенно – значительно лучше. Я настаиваю, что и сегодня не хуже.

Александр Лукашенко о Беларуси и России: «Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная, скажем так, валюта»

Александр Лукашенко о закрытии границы с Россией из-за коронавируса: «Логики ведь не было тогда»

Во-вторых, зачем отрезать от этого Союзного государства ту основную часть, где нет проблем? И в то же время они внутри страны (а Россия огромная). Они же не поделили страну на части, чтобы перекрыть движение людей и носителей коронавируса. Не сделали этого. Это обычное было головотяпство. А как насчет формулы «друг познается в беде»?

Что касается предприятий. Простой пример, я не буду их перечислять – их море. В России до недавнего времени цена на природный газ была в 2-3 раза ниже, чем в Беларуси. По нефти то же самое. Скажите, какие равные условия? Как может конкурировать наше предприятие, допустим, машиностроительное МАЗ с КАМАЗом? Как они могут конкурировать?

Александр Лукашенко о закрытии границы с Россией из-за коронавируса: «Логики ведь не было тогда»

Александр Лукашенко о закрытии границы с Россией из-за коронавируса: «Логики ведь не было тогда»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Перцов

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь готова следовать союзному договору, но настаивает на соблюдении равных условий для жизни людей и работы предприятий, сообщили в...
 
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«Мы готовы идти по этому договору, но железобетонный принцип – равные условия». Александр Лукашенко о Союзном государстве
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