В Беларуси создали экспресс-тест на коронавирус. Заболевание выявляет за 1,5 часа

«СИВитал» работает над созданием медицинских и ветеринарных тест-систем на протяжении 10 лет. Тест-систему для диагностики коронавируса компания разработала за семь дней. Стоимость одной тест-системы — 12 рублей. Сейчас компания пытается снизить его себестоимость. По данным компании, зарубежные аналоги стоят от 30 долларов.





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Компания готова передать тесты в белорусские лаборатории. Сейчас разработчики ждут ответ Миздрава о возможности ускоренной сертификации теста.





— На следующей неделе мы готовы выпустить тест-системы, что позволит провести 100 тысяч исследований. На сегодняшний день есть в наличии тесты на 500 исследований. Но мы не можем их передавать в лаборатории, поскольку нет решения Минздрава, разрешающего применение теста, — отметил руководитель совета директоров группы компаний «Полимерконструкция», куда входит ООО «СИВитал» Владимир Иванов. — Если нас запустят на круг сертификации, то когда он закончится, тесты уже будут не нужны.









По его мнению, в чрезвычайной ситуации можно применять альтернативу традиционной процедуре сертификации. Это лабораторный анализ на точность. Если предложенный тест работает, то принимается решение о его закупке.





Но Минздрав пока не спешит давать ответ на предложение об ускоренной сертификации, и, соответственно, о выпуске и использовании нового теста. Зато в ближайшее время тестами белорусской компании начнут пользоваться медики Украины и Казахстана. Сейчас готовится для отгрузки первая гуманитарная партия в эти страны.



