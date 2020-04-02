В Ганцевичском районе зафиксировано 5 случаев подозрения на Сovid-19

Источник материала: Виртуальный Брест

Из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса поликлиники Брестской области изменили режим работы: отменены плановые диспансеризации и профосмотры, а пациентов с повышенной температурой принимают только через отдельный вход.





Вспышка эпидемии коронавируса привела к принятию дополнительных противоэпидемических мер в организациях здравоохранения. И если на первоначальном этапе в большей степени это относилось к больницам, то сейчас – и к поликлиникам.

Как работают медики в изменившейся ситуации, узнал корреспондент Zarya.by посетив поликлинику Ганцевичской центральной районной больницы.





Зайдя в холл поликлиники в первой половине дня, сразу же бросается в глаза необычайно малое для этого времени количество посетителей. У стойки регистратуры находится всего лишь один человек – девушка, которая, быстро получив у медрегистратора заказанный ранее талон, поднимается на прием к своему врачу.

Но, прежде чем сделать это, она обрабатывает руки антисептиком из установленного у входной лестницы дозатора. «Так будет правильно и безопасней для меня и врачей», – говорит она.





– С 31 марта у нас отменены плановые обследования, профосмотры и диспансеризации, поэтому и людей стало приходить на порядок меньше, – объясняет ситуацию Юлия Цанда, исполняющая обязанности заведующей поликлиники УЗ «Ганцевичская ЦРБ», – Также до минимума сведены различные медицинские процедуры – тот же массаж или лечебная физкультура, приостановлено плановое стоматологическое протезирование, а также введены некоторые другие ограничения. Исключение делается только для неотложных случаев: например, когда то или иное медобследование требуется для оперативного назначения или корректировки лечения пациента, либо когда человек проходит первичный профосмотр для устройства на работу. Если же человеку необходимо получить выписку из медкарты, то он сообщает об этом в регистратуру по телефону. Наши работники оперативно готовят необходимый пакет документов и в назначенное время человек забирает их по согласованию в регистратуре, либо у лечащего врача. Все это сделано для того, чтобы максимально уменьшить количество посещений поликлиники и время нахождения в ней здоровых людей.

Но первое, что было сделано в поликлинике для минимизации потенциальной возможности передачи коронавируса от одного человека к другому в стенах медучреждения – это разделение потоков пациентов с нормальной и повышенной температурой тела, которых сейчас принимают через отдельный вход. По словам заведующей поликлиникой, такой раздельный прием действует у них уже с 9 марта. Это правило касается как взрослых, так и маленьких пациентов.

Что касается беременных, то при необходимости их записывают на прием в начале рабочего дня – когда нет большого количества посетителей. Плюс к этому, медики теперь чаще стараются выезжать к пациентам на дом – в первую очередь это относится к «температурящим» больным.

– Запись на прием к врачу сейчас проходит в несколько этапов, –рассказывает врач-статистик Ганцевичской ЦРБ Юлия Мещерякова. – На первом этапе медрегистратор уточняет, есть ли у человека температура, выезжал ли он в течение последних двух недель за пределы республики. И если на эти вопросы даны положительные ответы, то медрегистратор сообщает врачу и медсестре в кабинет инфекционных заболеваний, что к ним сейчас будет направлен пациент с симптомами, не исключающими наличие коронавируса . Далее врач-инфекционист, руководствуясь определенными критериями, должен исключить либо подтвердить наличие у обратившегося COVID-19.





По словам Юлии Мещеряковой, по состоянию на 2 апреля, в районе зафиксировано пять случаев подозрения на коронавирус .

Так, в начале марта в поликлинику с недомоганиями обратились два водителя-международника, которые были в Италии. С соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических мер на машине скорой медицинской помощи их доставили в инфекционное отделение Брестской областной больницы. Там они находились 14 дней и по результатам лабораторных исследований вирус COVID-19 у них не был обнаружен. Сейчас они уже находятся дома в Ганцевичах.

А 2 апреля в инфекционное отделение Брестской областной больницы были доставлены три человека, являющиеся контактами первого уровня. Они возвращались в райцентр из столицы с лицом, у которого сейчас подтверждено наличие коронавирусной инфекции.

Надо отметить, что в настоящее время медработники поликлиники в обязательном порядке сами в течение первых суток наведываются для обследования к «дальнобойщикам», вернувшимся из заграничных рейсов. Соответствующая информация к ганцевичским медикам поступает от районного центра гигиены и эпидемиологии, а туда – с государственной границы. Сейчас все вернувшиеся из-за границы, если у них нет симптомов заболевания, в обязательном порядке проходят 14-дневную самоизоляцию, о чем они при пересечении границы подписывают соответствующий документ.





– Принимаемые у нас меры направлены на то, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции и обеспечить безопасность пациентов и медперсонала, – дополняет коллегу Юлия Цанда, – Врачи, медсестры обеспечены средствами индивидуальной защиты, в холле поликлиники и во всех ее отделениях установлены дозаторы с антисептиком для обработки рук, раз в час обрабатываются лестничные перила дезинфицирующими растворами и три раза в день ими проводится полная обработка всех помещений. Но забота о безопасности не должна ложиться лишь на плечи одних медиков. Людям тоже надо по-максимуму обезопасить себя и своих близких: меньше контактировать с пожилыми гражданами, по возможности ограничить свое пребывание в общественных местах, выполнять правила личной гигиены. Ведь известно: когда врач борется с болезнью вместе с пациентом, то достичь положительного результата будет гораздо легче и быстрее.



