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В Ганцевичском районе зафиксировано 5 случаев подозрения на Сovid-19
02.04.2020 20:54 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Из-за угрозы распространения эпидемии
Вспышка эпидемии коронавируса привела к принятию дополнительных противоэпидемических мер в организациях здравоохранения. И если на первоначальном этапе в большей степени это относилось к больницам, то сейчас – и к поликлиникам.
Как работают медики в изменившейся ситуации, узнал корреспондент Zarya.by посетив поликлинику Ганцевичской центральной районной больницы.
Зайдя в холл поликлиники в первой половине дня, сразу же бросается в глаза необычайно малое для этого времени количество посетителей. У стойки регистратуры находится всего лишь один человек – девушка, которая, быстро получив у медрегистратора заказанный ранее талон, поднимается на прием к своему врачу.
Но, прежде чем сделать это, она обрабатывает руки антисептиком из установленного у входной лестницы дозатора. «Так будет правильно и безопасней для меня и врачей», – говорит она.
Но первое, что было сделано в поликлинике для минимизации потенциальной возможности передачи коронавируса от одного человека к другому в стенах медучреждения – это разделение потоков пациентов с нормальной и повышенной температурой тела, которых сейчас принимают через отдельный вход. По словам заведующей поликлиникой, такой раздельный прием действует у них уже с 9 марта. Это правило касается как взрослых, так и маленьких пациентов.
Что касается беременных, то при необходимости их записывают на прием в начале рабочего дня – когда нет большого количества посетителей. Плюс к этому, медики теперь чаще стараются выезжать к пациентам на дом – в первую очередь это относится к «температурящим» больным.
– Запись на прием к врачу сейчас проходит в несколько этапов, –рассказывает врач-статистик Ганцевичской ЦРБ Юлия Мещерякова. – На первом этапе медрегистратор уточняет, есть ли у человека температура, выезжал ли он в течение последних двух недель за пределы республики. И если на эти вопросы даны положительные ответы, то медрегистратор сообщает врачу и медсестре в кабинет инфекционных заболеваний, что к ним сейчас будет направлен пациент с симптомами, не исключающими наличие
По словам Юлии Мещеряковой, по состоянию на 2 апреля, в районе зафиксировано пять случаев подозрения на
Так, в начале марта в поликлинику с недомоганиями обратились два водителя-международника, которые были в Италии. С соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических мер на машине скорой медицинской помощи их доставили в инфекционное отделение Брестской областной больницы. Там они находились 14 дней и по результатам лабораторных исследований вирус COVID-19 у них не был обнаружен. Сейчас они уже находятся дома в Ганцевичах.
А 2 апреля в инфекционное отделение Брестской областной больницы были доставлены три человека, являющиеся контактами первого уровня. Они возвращались в райцентр из столицы с лицом, у которого сейчас подтверждено наличие коронавирусной инфекции.
Надо отметить, что в настоящее время медработники поликлиники в обязательном порядке сами в течение первых суток наведываются для обследования к «дальнобойщикам», вернувшимся из заграничных рейсов. Соответствующая информация к ганцевичским медикам поступает от районного центра гигиены и эпидемиологии, а туда – с государственной границы. Сейчас все вернувшиеся из-за границы, если у них нет симптомов заболевания, в обязательном порядке проходят 14-дневную самоизоляцию, о чем они при пересечении границы подписывают соответствующий документ.
– Принимаемые у нас меры направлены на то, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции и обеспечить безопасность пациентов и медперсонала, – дополняет коллегу Юлия Цанда, – Врачи, медсестры обеспечены средствами индивидуальной защиты, в холле поликлиники и во всех ее отделениях установлены дозаторы с антисептиком для обработки рук, раз в час обрабатываются лестничные перила дезинфицирующими растворами и три раза в день ими проводится полная обработка всех помещений. Но забота о безопасности не должна ложиться лишь на плечи одних медиков. Людям тоже надо по-максимуму обезопасить себя и своих близких: меньше контактировать с пожилыми гражданами, по возможности ограничить свое пребывание в общественных местах, выполнять правила личной гигиены. Ведь известно: когда врач борется с болезнью вместе с пациентом, то достичь положительного результата будет гораздо легче и быстрее.
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Из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса поликлиники Брестской области изменили режим работы: отменены плановые диспансеризации и профосмотры, а...
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