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В БГТУ закрыли гардероб – гардеробщица в больнице с пневмонией

03.04.2020 12:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пресс-службе университета говорят, что студенты редко оставляли вещи в этой раздевалке.

В Telegram-канале «Отчислено» появилась информация, что в Белорусском государственном технологическом университете заболела гардеробщица, возможно, коронавирусом. К информации было присоединено фото с огороженным лентой гардеробом.

Сначала Belsat.eu связался с проректором Игорем Бахматовым.

– Мы по этим вещам комментарий не даем. Никто в нашем университете вам этого не скажет, – сказал проректор.

В пресс-службе университета сообщили, что рабочее место гардеробщицы действительно огородили после того, как узнали, что женщина лежит в больнице с пневмонией.

– Безусловно, когда узнали, что ее положили в больницу, то попросту там все продезинфицировали, гардероб закрыли, чтобы студенты туда не ходили, – сказали в пресс-службе.


О том, есть ли у гардеробщицы коронавирус, в пресс-службе не знают.

– Мы знаем, что ее положили в больницу. Знаем, что лежит с пневмонией. О коронавирусе официально нам ничего не докладывают. На работе она была последний раз 24 марта. После этого была на больничном. Насколько нам известно, ее забирали [в больницу. – Belsat.eu] уже из дома. Она работала во втором корпусе. Этот корпус у нас не проходной. Насколько нам известно, студенты редко оставляют там куртки.
 
 
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В пресс-службе университета говорят, что студенты редко оставляли вещи в этой раздевалке.
 
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