В БГТУ закрыли гардероб – гардеробщица в больнице с пневмонией

В Telegram-канале «Отчислено» появилась информация, что в Белорусском государственном технологическом университете заболела гардеробщица, возможно, коронавирусом. К информации было присоединено фото с огороженным лентой гардеробом.





Belsat.eu связался с проректором Игорем Бахматовым. Сначаласвязался с проректором





– Мы по этим вещам комментарий не даем. Никто в нашем университете вам этого не скажет, – сказал проректор.





В пресс-службе университета сообщили, что рабочее место гардеробщицы действительно огородили после того, как узнали, что женщина лежит в больнице с пневмонией.





– Безусловно, когда узнали, что ее положили в больницу, то попросту там все продезинфицировали, гардероб закрыли, чтобы студенты туда не ходили, – сказали в пресс-службе.









О том, есть ли у гардеробщицы коронавирус, в пресс-службе не знают.





– Мы знаем, что ее положили в больницу. Знаем, что лежит с пневмонией. О коронавирусе официально нам ничего не докладывают. На работе она была последний раз 24 марта. После этого была на больничном. Насколько нам известно, ее забирали [в больницу. – Belsat.eu] уже из дома. Она работала во втором корпусе. Этот корпус у нас не проходной. Насколько нам известно, студенты редко оставляют там куртки.