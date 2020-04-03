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УЕФА может не допустить до еврокубков клубы из стран, которые не доиграют чемпионат
03.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В письме
«Поскольку участие в клубных соревнованиях УЕФА определяется спортивным результатом, достигнутым в конце внутренних соревнований, преждевременное завершение сезона может поставить под сомнение выполнение такого условия.
Мы знаем, что вы разделяете с нами основные ценности нашего спорта, и чувствуем вашу поддержку в нашей миссии, чтобы защитить целостность своих соревнований», – говорится в письме.
Накануне Бельгия стала первой в Европе страной, где был окончательно остановлен сезон.
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УЕФА написал письма 55 членам-ассоциациям по поводу ситуации с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
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