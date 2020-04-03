В Беларуси не будут отменять спортивные мероприятия

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси отменять спортивные мероприятия из-за коронавируса не будут. А посещать их или нет – личное дело каждого. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает «МИР 24».

«Никого не загоняем туда, дети на каникулах, просто предлагаем, если вы хотите – вот в субботу мы играли, там всего тысяча мест. Хотите, приходите, нет – значит, нет. Большинство было военных, небольшие группы ребят попросили «Мы хотим» – хорошо. Я потом главе администрации говорю, понаблюдай за ними. Сколько времени уже прошло. Есть там проблемы? Ни одной проблемы!», – сказал Лукашенко.

Глава государства и сам в эти дни выйдет на лед. В Беларуси продолжается любительский хоккейный чемпионат. В нем участвует и команда президента.