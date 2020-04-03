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Лукашенко считает важным для себя присутствие 9 Мая на парадах в Москве и Минске

04.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко считает важным для себя присутствие 9 Мая на парадах в Москве и Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко прорабатывает возможность присутствия 9 Мая на параде в Москве и в Минске. Об этом глава государства заявил в интервью МТРК «Мир», сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что оба памятных мероприятия по случаю 75-летия Победы имеют для него важное значение. Парад в Москве символичен для главы государства, поскольку этот город был столицей страны-победительницы в Великой Отечественной войне — Советского Союза.

Участие Президента Беларуси в параде в Минске 9 Мая безусловно и сомнению не подлежит. «Понятно, Президент всегда в этот день на месте. Представьте: Путину предложили провести этот день, 9 Мая, в Беларуси, что вообще нормально и символично, потому что Беларусь — это живой памятник той войне, — сказал Александр Лукашенко. — Поехал бы Президент России? Нет».

Глава белорусского государства поручил Администрации Президента проработать возможность его участия в один день в обоих мероприятиях и заверил, что ситуация с коронавирусом не будет влиять на его решение о поездке в Москву для участия в параде. Другое дело, что есть вероятность отмены этого мероприятия.

Отвечая на вопрос о том, как отмечается 9 Мая в семье Президента, Александр Лукашенко рассказал: «День Победы, День Независимости — они у нас как семейные праздники. Мои старшие сыновья воспитывают своих детей в духе преданности этим традициям».

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко прорабатывает возможность присутствия 9 Мая на параде в Москве и в Минске. Об этом глава государства заявил в интервью МТРК...
 
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