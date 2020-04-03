Беларуси готовиться к резкому росту вирусных пневмоний?

Кремер изложил рекомендации в виде "трех шагов", публикация размещена на сайте представительства ВБ, пишет interfax.by пишет





"Шаг № 1 – мобилизация усилий по противодействию эпидемии. Подготовка медицинских служб к резкому росту случаев вирусной пневмонии является первоочередным приоритетом", - заявил Кремер.





"Мы работаем с министерством здравоохранения и Всемирной организацией здравоохранения по определению перечня необходимых медицинских средств. Правительству, возможно, потребуется помощь со стороны других организаций системы ООН в определении источников поставок этих медицинских средств, поскольку становится все труднее найти многие из них на мировых рынках", - отметил он.





При этом "если Республике Беларусь понадобится финансовая поддержка для закупки этих средств, Всемирный банк готов помочь", - подчеркнул представитель банка.





"Шаг №2 – социальное дистанцирование. Следующий критически важный шаг не может быть сделан только силами законодателей. Этот шаг должен сделать каждый гражданин Республики Беларусь", - продолжил Кремер.





По его мнению, "в противном случае эпидемия будет разрастаться столь стремительно, что она подорвет систему общественного здравоохранения, и люди будут умирать, потому что не будет хватать врачей и оборудования для лечения".





"Вероятность общенациональной эпидемии в стране чрезвычайно высока, но чем медленнее будут темпы ее распространения, тем лучше справятся службы здравоохранения. В отсутствие социального дистанцирования число инфицированных может удваиваться каждые три дня, однако, как показывает опыт Уханя, в условиях социального дистанцирования существует шанс стабилизировать ситуацию", - полагает он.









По прогнозу представителя ВБ, "скорее всего, нам всем придется оставаться дома в течение нескольких месяцев". "Школы могут закрыться. Предприятия, не занятые производством продукции первой необходимости, должны будут приостановить деятельность. Должностным лицам нужно будет работать дома, используя персональные компьютеры. Придется временно отказаться от привычной бюрократической практики", - считает Кремер.





"Белорусы будут готовы и будут стремиться к самоизоляции как своему социальному долгу. Но также очень важно, чтобы власти страны руководили процессом, показывая, как вести себя в сложившейся ситуации, и объясняли серьезность кризиса", - подчеркнул он.





По его оценке, "многие белорусы потеряют работу в 2020 году, еще больше белорусов ощутят падение покупательной способности своих зарплат". Поэтому в качестве шага №3 Кремер рекомендует расширение социальных программ.





"Даже в отсутствие коронавируса Беларусь вступала в рецессию, и сейчас сотни тысяч белорусов столкнутся с финансовыми трудностями в связи с сокращением экономической активности в глобальном масштабе", - уверен представитель ВБ.





Он подчеркивает, что изложенные рекомендации "необходимо предпринять в течение ближайших дней, а не недель или месяцев".





"От моих коллег по всему миру я узнаю буквально сотни примеров того, как страны готовят свои медицинские службы, как лидеры объясняют людям принципы социального дистанцирования и усиливают программы социальной помощи. 2020 год изменит нас всех, но Всемирный банк готов оказывать Беларуси поддержку в нахождении способов преодоления сложностей в течение этого непростого времени", - отметил Кремер.





Как сообщалось, Беларусь рассчитывает привлечь экстренное финансирование ВБ на $50 млн для закупки товаров медицинского назначения, также Минск рассчитывает на $900 млн от МВФ на мероприятия для борьбы с коронавирусом.







