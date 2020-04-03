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Легковушкам из Беларуси и России запретили въезд в Литву

03.04.2020 21:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Литва запретила с полуночи 3 апреля въезд на свою территорию легковых автомобилей из Беларуси и России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил пресс-атташе Службы охраны границы Литвы Гедрюс Мишутис.

На грузовой транспорт это не распространяется, передает BNS.

Въезд в Литву на легковых автомобилях разрешен только через пограничные пункты «Калвария-Будзиск» и «Салочяй-Гренцтале» на границе с Польшей и Латвией соответственно. Через них в Литву могут въехать местные граждане Литвы, иностранцы, следующие транзитом через республику или имеющие вид на жительство или разрешение на работу в Литве.

Грузовой транспорт может следовать в Литву без ограничений, пишет telegraf.by
 
 
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Литва запретила с полуночи 3 апреля въезд на свою территорию легковых автомобилей из Беларуси и России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил пресс-атташе...
 
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