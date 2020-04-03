Легковушкам из Беларуси и России запретили въезд в Литву

передает BNS. На грузовой транспорт это не распространяется,BNS.





Въезд в Литву на легковых автомобилях разрешен только через пограничные пункты «Калвария-Будзиск» и «Салочяй-Гренцтале» на границе с Польшей и Латвией соответственно. Через них в Литву могут въехать местные граждане Литвы, иностранцы, следующие транзитом через республику или имеющие вид на жительство или разрешение на работу в Литве.





telegraf.by Грузовой транспорт может следовать в Литву без ограничений, пишет



