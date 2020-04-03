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Легковушкам из Беларуси и России запретили въезд в Литву
03.04.2020 21:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Литва запретила с полуночи 3 апреля въезд на свою территорию легковых автомобилей из Беларуси и России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил пресс-атташе Службы охраны границы Литвы Гедрюс Мишутис.
На грузовой транспорт это не распространяется,
Въезд в Литву на легковых автомобилях разрешен только через пограничные пункты «Калвария-Будзиск» и «Салочяй-Гренцтале» на границе с Польшей и Латвией соответственно. Через них в Литву могут въехать местные граждане Литвы, иностранцы, следующие транзитом через республику или имеющие вид на жительство или разрешение на работу в Литве.
Грузовой транспорт может следовать в Литву без ограничений, пишет
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Литва запретила с полуночи 3 апреля въезд на свою территорию легковых автомобилей из Беларуси и России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил пресс-атташе...
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