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На матч «Динамо» – «Торпедо» в Минске пришло 411 человек. Это антирекорд посещаемости стадиона

03.04.2020 22:04 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» дома нанесло поражение жодинскому «Торпедо» (2:0) в матче 3-го тура чемпионата Беларуси.

Встречу на стадионе «Динамо» в условиях пандемии коронавируса посетили 411 зрителей, сообщает pressball.by.

Другую пятничную игру на арене аутсайдера высшей лиги «Белшины» в Бобруйске пришли посмотреть 405 зрителей.

Напомним, чемпионат Беларуси – единственный футбольный турнир в Европе, который не был остановлен из-за коронавируса.  Зрителям не запрещено посещать стадионы.

Ранее фанаты «Динамо» и ряда других клубов призвали болельщиков отказаться от посещения арен.

 

 
 
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Минское «Динамо» дома нанесло поражение жодинскому «Торпедо» (2:0) в матче 3-го тура чемпионата Беларуси.
 
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