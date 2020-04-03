На матч «Динамо» – «Торпедо» в Минске пришло 411 человек. Это антирекорд посещаемости стадиона

Источник материала: Tribuna.com

Минское дома нанесло поражение жодинскому «Торпедо» (2:0) в матче 3-го тура чемпионата Беларуси.

Встречу на стадионе «Динамо» в условиях пандемии коронавируса посетили 411 зрителей, сообщает pressball.by .

Другую пятничную игру на арене аутсайдера высшей лиги «Белшины» в Бобруйске пришли посмотреть 405 зрителей.

Напомним, чемпионат Беларуси – единственный футбольный турнир в Европе, который не был остановлен из-за коронавируса. Зрителям не запрещено посещать стадионы.

Ранее фанаты «Динамо» и ряда других клубов призвали болельщиков отказаться от посещения арен.