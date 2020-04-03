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На матч «Динамо» – «Торпедо» в Минске пришло 411 человек. Это антирекорд посещаемости стадиона
03.04.2020 22:04 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское
Встречу на стадионе «Динамо» в условиях пандемии коронавируса посетили 411 зрителей, сообщает
Другую пятничную игру на арене аутсайдера высшей лиги «Белшины» в Бобруйске пришли посмотреть 405 зрителей.
Напомним, чемпионат Беларуси – единственный футбольный турнир в Европе, который не был остановлен из-за коронавируса. Зрителям не запрещено посещать стадионы.
Ранее фанаты «Динамо» и ряда других клубов призвали болельщиков отказаться от посещения арен.
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Минское «Динамо» дома нанесло поражение жодинскому «Торпедо» (2:0) в матче 3-го тура чемпионата Беларуси.
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