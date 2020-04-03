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Коронавирусом заразились 111 сотрудников ООН
04.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Число сотрудников ООН, заразившихся коронавирусом во всем мире, составляет 111, из них 23 - в США, один служащий скончался.
Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, пишет
"У нас 111 подтвержденных случаев среди сотрудников ООН по всему миру. Я знаю только об одном смертельном исходе", - сказал Дюжаррик.
По его словам, о случае гибели сотрудника сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
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Число сотрудников ООН, заразившихся коронавирусом во всем мире, составляет 111, из них 23 - в США, один служащий скончался.
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