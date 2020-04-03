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Коронавирусом заразились 111 сотрудников ООН

04.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Число сотрудников ООН, заразившихся коронавирусом во всем мире, составляет 111, из них 23 - в США, один служащий скончался.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, пишет oxu.az со ссылкой на РИА Новости.

"У нас 111 подтвержденных случаев среди сотрудников ООН по всему миру. Я знаю только об одном смертельном исходе", - сказал Дюжаррик.

По его словам, о случае гибели сотрудника сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
 
 
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Число сотрудников ООН, заразившихся коронавирусом во всем мире, составляет 111, из них 23 - в США, один служащий скончался.
 
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