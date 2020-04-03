Коронавирусом заразились 111 сотрудников ООН

oxu.az со ссылкой на РИА Новости. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, пишетсо ссылкой на РИА Новости.





"У нас 111 подтвержденных случаев среди сотрудников ООН по всему миру. Я знаю только об одном смертельном исходе", - сказал Дюжаррик.





По его словам, о случае гибели сотрудника сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.



