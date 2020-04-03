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Александр Лукашенко: «Скажите, как там на удалёнке доить коров?»
03.04.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 апреля Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Главная тема разговора – ситуация, вызванная распространением коронавируса и информационный фон, на котором это происходит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие хотели бы посидеть дома, поработать удаленно, скажем. Как отметил Александр Лукашенко, далеко не все смогут оставить свои рабочие места.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому мы никому ничего не запрещаем. Ни над кем мы не довлеем, особенно по жизни. Жизнь принадлежит тебе и мне. Моя жизнь. Поэтому мы будем распоряжаться своими жизнями. Но как государство мы делаем все, чтобы людей защитить.
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Новости Беларуси. 3 апреля Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Главная тема разговора – ситуация, вызванная распространением коронавируса и...
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