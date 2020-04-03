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Александр Лукашенко: «Скажите, как там на удалёнке доить коров?»

03.04.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 апреля Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Главная тема разговора – ситуация, вызванная распространением коронавируса и информационный фон, на котором это происходит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие хотели бы посидеть дома, поработать удаленно, скажем. Как отметил Александр Лукашенко, далеко не все смогут оставить свои рабочие места.

Александр Лукашенко: «Скажите, как там на удалёнке доить коров?»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот мы с вами были на ферме. Скажите, как там на удаленке доить коров? Или как там выходной объявить? Ведь это нереально. Ни в России это, ни в Америке, нигде не возможно. Так что получается, мы такие, а кто-то будет сидеть дома без работы, и им зарплату сохранят. Это что, справедливо? Мы раскалываем общество. Этого делать нельзя.

Поэтому мы никому ничего не запрещаем. Ни над кем мы не довлеем, особенно по жизни. Жизнь принадлежит тебе и мне. Моя жизнь. Поэтому мы будем распоряжаться своими жизнями. Но как государство мы делаем все, чтобы людей защитить.

Александр Лукашенко: «Скажите, как там на удалёнке доить коров?»

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Новости Беларуси. 3 апреля Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Главная тема разговора – ситуация, вызванная распространением коронавируса и...
 
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