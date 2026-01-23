Что выбрать для смеждународного бизнеса: ОАЭ, Катар, Казахстан или Узбекистан

Источник материала: ProBusiness

Санкционные ограничения, усложнение логистики, разрыв устоявшихся финансовых связей с западными партнерами — все это вызовы, с которыми белорусский бизнес сталкивается на ежедневной основе. В этих условиях вопрос уже не в том, нужно ли что-то менять, а в том, как и где выстраивать международную структуру бизнеса дальше — так, чтобы сохранить управляемость, операционную устойчивость и возможность развития. Выбор альтернативной юрисдикции выходит за рамки только лишь налогового вопроса и становится стратегическим управленческим решением. От него напрямую зависят доступ к расчетам и банковской инфраструктуре, защита активов, а в ряде случаев — и сама возможность продолжать международную деятельность. Если собрать воедино все то, о чем сегодня говорит бизнес и профессиональное сообщество, на поверхности оказываются три глобальных направления: Закавказье, Центральная Азия (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) и регионы MENA (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Иран, Ирак, Турция, Сирия, Египет, Алжир, Марокко, Ливия и т.д.). Эти юрисдикции нередко называют «новыми офшорами» для белорусского (и не только) капитала. Но так ли это на самом деле?

Виолетта Людчик

Юрист, со-руководитель практики «Корпоративное право. M&A» GRATA International, Belarus

Кристина Панченко

Младший юрист GRATA International, Belarus

— Сразу оговоримся: использование нами термина «офшор» — скорее условность. Классические офшорные юрисдикции (вроде БВО или Каймановых островов) с их нулевым налогообложением и максимальной анонимностью постепенно уходят в прошлое под влиянием глобальных регуляторов и стандартов прозрачности (FATF, OECD, BEPS). Современный бизнес все чаще работает не с офшорами, а с юрисдикциями, предлагающими льготные налоговые режимы, предсказуемое регулирование и сравнительно лояльную бизнес-среду. Это не способ «спрятать» деньги, а инструмент для легальной и эффективной работы на глобальном рынке. Именно в этом контексте есть юрисдикции, которые пользуются особой популярностью инвесторов: ОАЭ, Катар, Казахстан и Узбекистан все чаще рассматриваются как альтернативы традиционным офшорам. Рассмотрим каждую из этих стран через призму налоговых и корпоративных возможностей, требований к substance и реальной применимости этих юрисдикций для белорусских собственников.

ОАЭ: глобальный хаб для серьезных игроков

ОАЭ, и в первую очередь Дубай, — это юрисдикция принципиально иного масштаба по сравнению с условным Казахстаном. В большинстве случаев речь идет не столько о снижении налоговой нагрузки, сколько о выходе на глобальный уровень — с доступом к международной банковской системе, логистике и инфраструктуре, признанной по всему миру.

Налогообложение: льготы при соблюдении условий

Ключевым элементом привлекательности ОАЭ остаются свободные экономические зоны (Free Zones, FZ). Именно через них большинство иностранных инвесторов структурируют бизнес. С июня 2023 г. в ОАЭ действует федеральный корпоративный налог по ставке 9%, однако для компаний в свободных зонах предусмотрен специальный режим. При соблюдении установленных требований такие компании могут применять ставку 0% к так называемому «квалифицированному доходу». На практике это возможно при условии, что компания:

ведет деятельность, разрешенную в рамках своей FZ;

не осуществляет (либо строго ограничивает) бизнес с материковой частью ОАЭ;

соблюдает требования по экономическому присутствию и отчетности.

Таким образом, говорить о «нулевом налоге» корректно только при правильной структуре и соблюдении критериев, а не автоматически для любой компании в FZ.

Что касается НДС, стандартная ставка в ОАЭ составляет 5%. Вместе с тем операции за пределами ОАЭ, а также определенные операции между резидентами свободных зон могут подпадать под нулевую ставку или не признаваться объектом налогообложения (в зависимости от характера сделки и статуса контрагентов). Этот вопрос требует отдельной проработки на этапе структурирования. В ОАЭ отсутствует налог на доходы физических лиц, а также налог на дивиденды, полученные от компаний-резидентов (не забываем про проверку положений СИДН), что делает юрисдикцию привлекательной для собственников с точки зрения личного налогообложения и распределения прибыли.

Банковская система: высокий порог входа и высокая репутация

Банковская система ОАЭ считается одной из самых стабильных и уважаемых в регионе. Однако открытие корпоративного счета — это сложный и многоэтапный процесс, особенно для компаний с иностранными бенефициарами. Как правило, банки требуют безупречного подтверждения происхождения средств, детального бизнес-плана и обязательного наличия «substance»: реальный офис, резидентская виза у директора, экономическая активность. Отказы в открытии счета без подробного объяснения причин — распространенная практика в последнее время. При этом успешно открытый счет в банке ОАЭ действительно воспринимается контрагентами как маркер надежности.

Регистрация и ведение бизнеса

В ОАЭ действует более 40 свободных экономических зон, каждая из которых ориентирована на определенные виды деятельности (от IT и медиа до международной торговли и логистики). Выбор подходящей FZ имеет принципиальное значение и напрямую влияет на налогообложение, лицензирование и банковские перспективы. Однако необходимо отметить важный сдерживающий фактор: ОАЭ является одной из самых дорогих юрисдикций для международного структурирования. В зависимости от зоны, лицензии и требований к офису, ежегодные расходы начинаются от $ 15 тыс. и выше даже при отсутствии активной деятельности.

Английский язык является основным языком делового общения и корпоративной документации. Однако при работе в ОАЭ важно учитывать культурные и правовые особенности, включая элементы регулирования, основанные на исламском праве, особенно в вопросах контрактов, поведения и деловой этики. ОАЭ — это не универсальное решение «для всех», а юрисдикция для зрелого бизнеса. Она оптимально подходит для среднего и крупного бизнеса, международной торговли, холдинговых и инвестиционных структур, а также для собственников, планирующих физическую релокацию и заинтересованных в доступе к первоклассной инфраструктуре и глобальным финансовым рынкам.





Казахстан: сбалансированный вариант в сердце Евразии

Казахстан нередко остаtтся в тени более «медийных» направлений, однако для целого ряда бизнес-моделей именно он может оказаться оптимальной «золотой серединой», сочетающей умеренную налоговую нагрузку, понятную правовую среду и выгодное географическое положение.

Налогообложение: специальные режимы и предсказуемая база

Ключевой особенностью Казахстана является наличие двух специализированных режимов, которые принципиально отличают его от классической налоговой модели. Прежде всего, это Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). Он представляет собой особую юрисдикцию с собственной правовой системой, основанной на принципах английского права, а также собственным судом и международным арбитражным центром. Для участников МФЦА предусмотрены налоговые льготы, в том числе освобождение от корпоративного подоходного налога и индивидуального подоходного налога по ряду доходов, включая доходы от ценных бумаг и дивиденды, — в пределах и на условиях, установленных законодательством МФЦА, с заявленным горизонтом действия льгот до 2066 г. Дополнительно резиденты МФЦА получают доступ к уникальной инфраструктуре: аккредитованные провайдеры, упрощенный порядок решения визовых вопросов, возможность получения особого личного статуса налогового резидента.

Важно отметить, что МФЦА — это не универсальный режим «для любого бизнеса». Он ориентирован прежде всего на финансовые, инвестиционные, холдинговые, финтех- и сопутствующие структуры, и требует строгого соблюдения критериев допуска и деятельности.

Второй значимый режим — Astana Hub, международный технопарк для IT-стартапов. Его резиденты при соблюдении установленных условий освобождаются от корпоративного подоходного налога, НДС, налога на роялти, а также от отдельных социальных платежей в отношении нерезидентов. Этот режим активно используется IT-компаниями, работающими как на рынок ЕАЭС, так и на международных заказчиков.

Вне специальных режимов применяется стандартная налоговая система Казахстана: корпоративный подоходный налог — 20%, НДС — 16% (до 01.01.2026 было 12%). Эти ставки нельзя назвать минимальными, однако они компенсируются относительной стабильностью и предсказуемостью налогового администрирования.

Банковская система: региональная интеграция и рабочий комплаенс

Процедура открытия счета для белорусских бенефициаров, как правило, проще, чем в ОАЭ, но казахские банки также строго подходят к вопросам комплаенса. При присутствии санкционного следа в бизнесе либо структуре бенефициаров компании, в открытии счетов может быть отказано. Для открытия счета обычно требуется получение ИИН для директора или бенефициара, а также подтверждение деловой цели и экономического смысла деятельности. Казахстанские банки активно работают внутри ЕАЭС, при этом сохраняя корреспондентские отношения с рядом европейских и американских банков, что важно для международных расчетов.

Регистрация и ведение бизнеса

Регистрация компании в форме ТОО (аналог ООО) является понятной и отработанной процедурой. Существенным преимуществом остается отсутствие языкового барьера и знакомая для белорусского бизнеса деловая среда.

Отдельно стоит отметить емкий внутренний рынок и прямой доступ к рынкам Центральной Азии, что делает Казахстан привлекательным не только как транзитную или холдинговую юрисдикцию, но и как площадку для реального операционного бизнеса — в том числе в сфере производства, дистрибуции и логистики. К числу практических ограничений можно отнести бюрократические процедуры, которые, несмотря на проводимые реформы, все еще могут проявляться на уровне отдельных ведомств и регионов.

Издержки, связанные с учреждением и ведением бизнеса относительно минимальны.

Казахстан — это прагматичное и сбалансированное решение для бизнеса, ориентированного на рынки ЕАЭС и Центральной Азии. Он особенно хорошо подходит для производственных, торговых и логистических компаний, а также для структур, которым важны масштабируемость и предсказуемость регулирования. Наличие МФЦА и Astana Hub делает страну привлекательной и для финансовых, финтех- и IT-проектов, при условии корректного выбора режима и готовности работать в рамках установленных правил.





Катар: популярный, но консервативный

Катар — относительно новая и экзотичная юрисдикция, которая, однако, уже набрала популярность. По масштабу и уровню требований он ближе к ОАЭ, но при этом существенно более закрыт за счет высоких порогов для входа и консервативен.

Налогообложение: умеренные ставки и точечные льготы

Базовая ставка корпоративного налога в Катаре составляет 10% для компаний с иностранным участием.

Ключевую роль, как и в ОАЭ, играют специальные зоны, прежде всего:

Qatar Financial Centre (QFC);

Qatar Free Zones (QFZ).

В рамках QFC применяется корпоративный налог 10%, но при этом:

отсутствует налог на дивиденды (но не забываем проверять положения СИДН);

нет налога на прирост капитала по большинству операций;

допускается 100% иностранное владение.

В QFZ возможны налоговые каникулы, включая:

0% корпоративного налога на ограниченный период;

освобождение от таможенных пошлин.

В Катаре не действует НДС, так что текущий режим благоприятен для трейдинговых компаний. При этом следует учитывать, что внедрение НДС остается вопросом времени в рамках политики стран Персидского залива.

Налогов на доходы физических лиц в Катаре нет, что выгодно для собственников и управленцев, проживающих в стране.

Банковская система: закрытая, но высокорейтинговая

Банковская система Катара отличается очень высоким уровнем комплаенса и консервативным подходом к нерезидентам. Открытие корпоративного счета возможно, но требует:

физического присутствия директора компании в стране;

детального раскрытия бенефициаров;

экономической логики присутствия бизнеса именно в Катаре.

Формальные «пустые» структуры без реальной деятельности, как правило, не проходят банковский фильтр для открытия корпоративного банковского счета компании-резидента.

Банки ориентированы на компании, связанные с:

международной торговлей;

инфраструктурными и инвестиционными проектами;

финансовыми и профессиональными услугами.

В отдельных случаях банки могут рассматривать открытие счета для нерезидентов без полноценного присутствия в стране, однако такие случаи носят исключительный характер и, как правило, сопровождаются повышенными требованиями, включая значительные неснижаемые остатки и расширенный комплаенс. При правильном подходе в открытии счета, катарские банки, как правило, не занимаются т.н. оверкомплаенсом.

Регистрация и ведение бизнеса

Катар — юрисдикция с очень высоким порогом входа. Стоимость регистрации и сопровождения компании выше, чем в иных юрисдикциях. Регистрация в FZ требует прохождения внутреннего комплаенса зоны, в рамках которого будут анализироваться:

описание деятельности;

соответствие профилю зоны;

реальное присутствие (substance).

Срок комплаенса составляет от 4 недель, для комплаенса QFC потребуется также привлечение сторонних консультантов, что влечет дополнительные издержки.

Деловая среда формально англоязычная, однако на практике большое значение имеют:

личные контакты;

иерархия и статус;

культурные нормы, основанные на исламском праве и традициях.

Стоимость учреждения стартует от $ 35 тыс. до 50+ тыс., дополнительные издержки на ежегодное сопровождение составляют в районе $ 10 тыс. Катар — не универсальная юрисдикция, а инструмент для крупного и структурированного бизнеса. Однако юрисдикция хорошо подходит для трейдинговых компаний, инвестиционных фондов, если важна прозрачность и репутация.





Узбекистан: налоговая эффективность при реальной деятельности

Узбекистан — это юрисдикция принципиально иного типа. В отличие от ОАЭ, Казахстана и Катара, он не про «глобальный финансовый хаб», а про региональное развитие, операционный бизнес и налоговую эффективность при реальной деятельности.

Налогообложение: низкие ставки и предсказуемость

Налоговая система Узбекистана за последние годы была существенно упрощена и либерализована. Базовая ставка налога на прибыль составляет 15%, однако для отдельных категорий бизнеса и резидентов специальных режимов возможны пониженные ставки. НДС составляет 12%, что ниже, чем во многих странах региона. При экспорте применяется ставка 0%, при соблюдении формальных требований.

Существенное значение имеют специальные зоны, в том числе IT Park.

Резиденты IT Park могут рассчитывать на:

0% налог на прибыль;

освобождение от НДС;

освобождение от налога на дивиденды для иностранных акционеров (при выполнении условий).

Это делает Узбекистан привлекательным для IT-компаний, аутсорсинга, продуктовой разработки и сервисного бизнеса, ориентированного на экспорт.

Налог на доходы физических лиц фиксированный составляет 12%, без прогрессии, что упрощает расчеты и планирование. Дивиденды, полученные иностранной компанией с присутствием в Узбекистане облагаются налогом на доходы по ставке 5%. Для плательщиков без налогового резидентства в Узбекистане — ставка 10% (но не забываем проверять положения СИДН).

Банковская система: доступность и ограничения

Банковская система Узбекистана значительно более доступна, чем в странах MENA. Открытие счета для компании с иностранными учредителями, как правило, не представляет критической сложности. Для компаний, работающих с ЕС или США, нередко требуется дополнительная структура за пределами Узбекистана для расчетов и холдинга.

Регистрация и ведение бизнеса

Регистрация компании в Узбекистане сравнительно дешевая и быстрая. Страна активно привлекает иностранных инвесторов и предлагает достаточно простые процедуры регистрации. Ключевой фактор — реальная операционная деятельность. Узбекистан плохо подходит для «бумажных» структур, но хорошо работает для:

производства;

IT и аутсорсинга;

региональных торговых компаний;

бизнеса с физическим присутствием и персоналом.

Издержки, связанные с учреждением и ведением бизнеса относительно минимальны.

Узбекистан оптимален для предпринимателей, готовых работать с реальным присутствием в юрисдикции.





Важные аспекты, о которых необходимо помнить

Регистрация компании за рубежом сама по себе не выводит собственника из поля действия белорусского законодательства. Для белорусских бенефициаров и управленцев международная структура почти всегда требует параллельного анализа белорусских налоговых и валютных последствий.

Валютное регулирование и валютный контроль

Открытие счетов в иностранных банках само по себе не запрещено и не требует предварительных разрешений, однако для белорусских юридических лиц сохраняется ряд формальных валютных обязанностей. В частности, компания обязана уведомить налоговый орган об открытии счета за рубежом в течение 10 рабочих дней, ежегодно отчитываться о движении денежных средств по такому счету, а также соблюдать требования по репатриации валютной выручки, за исключением прямо предусмотренных законом случаев (уплата налогов за рубежом, покрытие расходов, реинвестирование и др.).

Отдельного внимания требует вопрос регистрации валютных договоров. Если расчеты по депозитным или иным валютным договорам превышают установленные пороги (для юрлиц — от 4 000 базовых величин), такие договоры подлежат обязательной регистрации на портале Национального банка до проведения платежей.

Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН)

Беларусь имеет действующие соглашения об избежании двойного налогообложения. Эти соглашения позволяют:

— снижать ставки налога у источника (например, по дивидендам, процентам, роялти);

— засчитывать налоги, уплаченные в одной юрисдикции, при налогообложении в другой;

— в ряде случаев корректно распределять налоговые права между государствами.

При этом механизм применения СИДН не работает «по умолчанию». Он требует правильной квалификации дохода, подтверждения налогового резидентства, соблюдения процедур и, что особенно важно, наличия реальной экономической сущности бизнеса. Ошибки на этом этапе часто становятся предметом споров с налоговыми органами.

Единого универсального решения не существует. Выбор юрисдикции для международной структуры бизнеса — это стратегический управленческий вопрос, который зависит от целей собственника, географии операций, структуры доходов, требований контрагентов и готовности бизнеса к регуляторной нагрузке. Одна и та же страна может быть оптимальной для одного проекта и неэффективной для другого.