Россия направила в Беларусь 10 тысяч тест-систем на коронавирус

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия отправила в Беларусь 10 тысяч тест-систем для выявления коронавируса, сообщает ТАСС .

Решение об отправлении 10 тыс. диагностических систем для выявления новой коронавирусной инфекции сегодня принял премьер-министр России Михаил Мишустин. Сегодня грузовой автомобиль с тест-системами уже направился в Беларусь.

По словам посла РФ в республике Беларусь Дмитрия Мезенцева, уже завтра днем государственный санитарный врач Беларуси примет помощь, направленную Россией.

«Оказанная Россией поддержка это не только помощь медицинским учреждениям республики, но также и добрый знак того, что руководство обеих стран находится в тесном взаимодействии и готово в трудный момент протянуть руку помощи братской стране», – сказал посол.