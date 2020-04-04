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Россия направила в Беларусь 10 тысяч тест-систем на коронавирус

04.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия отправила в Беларусь 10 тысяч тест-систем для выявления коронавируса, сообщает ТАСС.

Решение об отправлении 10 тыс. диагностических систем для выявления новой коронавирусной инфекции сегодня принял премьер-министр России Михаил Мишустин. Сегодня грузовой автомобиль с тест-системами уже направился в Беларусь.

По словам посла РФ в республике Беларусь Дмитрия Мезенцева, уже завтра днем государственный санитарный врач Беларуси примет помощь, направленную Россией.

«Оказанная Россией поддержка это не только помощь медицинским учреждениям республики, но также и добрый знак того, что руководство обеих стран находится в тесном взаимодействии и готово в трудный момент протянуть руку помощи братской стране», – сказал посол.

Ранее президент республики Беларусь Александр Лукашенко высказался против остановки производства в стране во время пандемии.



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Решение об отправке помощи принял Михаил Мишустин. Автомобиль с помощью из России прибудет в Беларусь днем 4 апреля.
 
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