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Россия направила в Беларусь 10 тысяч тест-систем на коронавирус
04.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия отправила в Беларусь 10 тысяч тест-систем для выявления коронавируса, сообщает
Решение об отправлении 10 тыс. диагностических систем для выявления новой коронавирусной инфекции сегодня принял премьер-министр России Михаил Мишустин. Сегодня грузовой автомобиль с тест-системами уже направился в Беларусь.
По словам посла РФ в республике Беларусь Дмитрия Мезенцева, уже завтра днем государственный санитарный врач Беларуси примет помощь, направленную Россией.
«Оказанная Россией поддержка это не только помощь медицинским учреждениям республики, но также и добрый знак того, что руководство обеих стран находится в тесном взаимодействии и готово в трудный момент протянуть руку помощи братской стране», – сказал посол.
Ранее президент республики Беларусь Александр Лукашенко
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Решение об отправке помощи принял Михаил Мишустин. Автомобиль с помощью из России прибудет в Беларусь днем 4 апреля.
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