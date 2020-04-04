Источник материала: Новости Волковыска

В Беларуси на сегодня зарегистрировано уже 440 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Сейчас на лечении в больницах находится 394 пациента с COVID-19.

«У части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме», – отметили в Минздраве.

Выздоровевших на сегодня 41 человек. Кроме того, зарегистрировано пять смертельных случаев. У всех погибших пациентов, кроме пневмонии от COVID-19, было множество хронических заболеваний.

Отметим, что о 46 выписанных и выбывших Минздрав сообщал еще 2 апреля, то есть число выздоровевших не растет третий день.

Вчера сообщалось о 351 пациенте с COVID-19. Таким образом, за сутки общее число случаев коронавируса в Беларуси выросло на 89.