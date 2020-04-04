Почему остановка футбольного сезона в Беларуси — вопрос нескольких дней

Covid-19 можно остановить





В том, что чемпионат Беларуси не был приостановлен с самого начала, есть определенная логика. Как есть она и в словах, что борьба с вирусом может стать опаснее самого вируса и вызвать большее число смертей. Но именно поэтому очень важно выбрать правильную стратегию. Которой, к сожалению, у руководства нашей страны не просматривается. А значит, и чемпионат Беларуси придется отменить. И карантин придется ввести — жесточайший. Будет хорошо, если при этом легко отделаемся.





Глядя на страны Европы и США, кажется, что Covid-19 невозможно остановить. Но это неправда! Не только в Китае (за исключением одной провинции), но и во всей Восточной Азии эпидемию получилось не допустить. Там фиксируются новые случаи, но не по экспоненте! А ведь этот регион был первым под ударом. Причем в таких странах, как Южная Корея, Япония, Сингапур даже не вводилось тотального карантина. Справились с проблемой и более бедные Вьетнам и Таиланд, излюбленные места миллионов китайских туристов. Как это им удалось? Просто потому, что они были готовы и знали что делать. Если для нас атипичная пневмония, бушевавшая в 2002-03 годах, так и осталась страшилкой и заговором фармацевтов, то азиатский регион полыхал полгода и извлек уроки.





Но мы смотрим на Европу и США, которые не учились на чужих ошибках, и все вместе повторяем их. В Италии до последнего не решались ничего предпринять именно потому, что хотели избежать большого вреда экономике, потерять доходы от туристов. Так же поначалу действовали Швейцария, Великобритания. Последними бастионами остаются Швеция, где смертность от коронавируса на душу населения уже одна из самых высоких в мире, и... мы.





Спорт уже осознал, что сегодня не он должен быть в центре внимания. Почти везде в мире приостановлены или прекращены футбольные чемпионаты. Parimatch задается вопросом, какое из топ-первенств возобновится раньше других: Англия — 2,50, Германия — 5,50, Франция — 9,00, Испания — 12,0, Италия — 12,0, Россия — 2,0.





Белорусские власти пытаются спасти экономику, не понимая, что в случае бездействия последствия будут в разы хуже. Александр Лукашенко уповает на медицинские меры. Но тут надо понять главное: подобный вирус — лишь в малой части проблема здравоохранения, в большей — вопрос жизнеспособности всего государственного аппарата, его способности реагировать на кризисы и разрешать их.





Для примера можно вспомнить вспышку черной оспы в Москве в 1959-60 годах, которую привез из Индии художник, умерший в одной из больниц. При этом он успел заразить врачей и других людей. Погасить пожар удалось лишь за счет мобилизации всех ресурсов государства, в том числе КГБ, который отследил контакты путешественника и даже вычислил его любовницу. Вся эта операция, включая перекрытие Москвы, была проведена стремительно. А, наверное, последняя крупная эпидемия в СССР, которую многие помнят — вспышка холеры в 1970 году, из-за которой перекрывали Крым.





Надо вспоминать, что такое эпидемия





Последние полвека развитая часть человечества считала, что победила все заразы, и стала слишком самоуверенной. Дескать, такое может происходить только где-то там — в Африке, Индии, Китае. А меж тем, как и раньше, когда о природе вирусов и бактерий не знали ничего, так и сейчас, когда известно почти все, скорость, продуманность и комплексность мер — вот главный рецепт.





Кстати, на начальном этапе наши специалисты действовали довольно профессионально, искали людей с симптомами, которые были в Китае, Иране, Италии. И находили... Но масштабы эпидемии в Европе оказались намного больше, чем кто-то мог предполагать. И в результате какие-то контакты мы явно упустили. А ведь на примере Южной Кореи и его пациента N31 мы видим, что достаточно одного безответственного человека, чтобы возник крупный очаг, разросшийся до 10 тысяч. Вот и в Беларуси ситуация, увы, может выйти из-под контроля.









Об этом можно судить по тому, что появляется все больше случаев, когда у заболевших не было никаких подозрительных контактов, большинство не выезжали за рубеж. И нужно четко понимать разницу между заразившимися и выявленными. Во втором случае мы имеем лишь клинически подтвержденные случаи, но реальных-то может быть в разы больше! Об этом говорит и количество смертей. В Беларуси уже погибло четверо.





Причем мировая медицина пока не нашла универсального решения проблемы коронавируса. Parimatch дает коэффициент 2,50 на то, что ВОЗ объявит о создании вакцины от COVID-19 до 1 сентября 2020 года.





На начальном этапе распространения коронавируса смертность не бывает высокой. Как правило, заметно меньше процента. Так было в Италии, Испании, Великобритании, Германии. И многие не понимали, из-за чего переполох — от гриппа умирает больше! Так же до последней поры было и у нас. В этом и кроется коварство Covid-19 с инкубационным периодом 7-14 дней. И на второй-третьей волне медицина просто захлебывается от наплыва пациентов. Многим не хватает аппаратов ИВЛ. Что говорить, если не справляются Швейцария и Германия, которые всегда считались эталоном?! И если смертность превышает 1% — это значит, что начинается что-то серьезное и в скором времени она может вырасти даже до 10%.

Скупой платит дважды

И в Беларуси, похоже, все только начинается. На самом деле в решении не останавливать чемпионат Беларуси был смысл. Арены, на которые приходят около тысячи человек, не являются оптимальным для вируса местом распространения. В прошлом материале я уже составлял рейтинг наиболее опасных общественных сфер: 1.Медицинские учреждения. 2.Общепит. 3.Храмы. 4.Транспорт. 5.Учебные заведения. Спортивные состязания лишь где-то следом...





Не запрещать футбол — было средством не поддаваться истерии вокруг коронавируса. Вдобавок это привлекло к Беларуси международное внимание, возник своеобразный, странноватый, но все-таки PR-эффект. Только вот теперь он уже практически сошел на нет. Те небольшие суммы, получаемые за телетрансляцию чемпионата, едва ли окупят лечение больных. А опасность становится все больше и больше. Мы уже читаем про массовые заражения среди медиков, карантин студентов, неконтролируемые цепочки заболевания. Где люди подцепили "хваробу", в ресторане или транспорте, уже и не понять. Думается, власти не станут дожидаться момента, когда массово начнут заражаться и спортсмены.





Уже остановлены чемпионаты Беларуси по баскетболу, волейболу, заканчивается хоккейный. Очевидно, футбольное первенство в ближайшие дни ждет та же судьба — иных действий никто не поймет. Потому что главная задача — замедлить распространение вируса. А в этой ситуации работу могут продолжать только те службы, без которых не обойтись. Спорт к числу таких сфер не относится.





Собственно, процесс уже потихоньку пошел. За сигнал можно принять перенос матча "Витебска" со "Смолевичами" в эпидемиологически более спокойный Борисов. Дом футбола объяснил это очень трогательно — якобы из-за минусовой температуры и плохого качества поля. В комментариях такая позиция не нуждается, и, пользуясь политический грамотной лексикой, следует заключить: в ближайшее время поля и погода у нас испортятся еще больше, и чемпионат придется остановить на неопределенное время. Пока не распогодится.









От врачей мы уже слышим страшные слова: "Переболеет и заразится большая часть населения". Но ведь это означает тысячи и тысячи смертей! На самом деле уже упомянутые примеры Китая, Южной Кореи показывают, что эпидемию реально остановить, даже когда прошляпили крупную вспышку. И карантин тут не является панацеей.





Самое главное — высокий уровень защиты и инструктажа медиков (не только в больницах, но и во всех поликлиниках), главная обязанность которых — постараться не заражаться самим. Необходимо активное тестирование с целью распутать цепочки, даже если на каком-то этапе контроль был утерян. Дезинфекция и массовое ношение масок населением. Маски защищают, когда их носят все: потому что мы часто не знаем, в ком из нас сидит вирус. Нужна единая база данных — например, посредством мобильного приложения (айтишники, ау!). И само собой — четкая организация, протокол действий. Когда не только у медиков, правоохранительных органов есть инструкции, но также у любого работника магазина или ЖЭКа, а жители четко понимают, что происходит, почему и для чего.





Все это недешево. Но если не предпринять всех мер сейчас, потом придется платить намного больше. В конце концов у Беларуси есть союзники — Россия, Китай — которые могут многим помочь в плане обеспечения. Надо максимально четко сформировать запросы. И делать это срочно! Наша страна имела фору перед остальной Европой в 2-3 недели. И никак ее не использовала. Теперь же мы перед лицом крупнейшего кризиса в истории страны. Во время которого явно будет не до футбола.



