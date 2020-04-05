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Конец романтики. Что придет на смену браку и моногамии
05.04.2020 08:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За первые месяцы эпидемии в Китае зафиксировано рекордное количество разводов. Социологи предрекают полную перестройку коммуникации между людьми — в том числе и внутри семьи. Но на самом деле эти процессы были запущены задолго до коронавируса.
Романтические отношения — все? По крайней мере на это намекает статистика последних лет. В своей книге «Жизнь соло» социолог Эрик Кляйненберг рассказывает, что в США сегодня около половины взрослых людей являются одиночками. А количество синглов во всем мире только с 1996 года по 2006 год выросло на 33%. Нет никаких оснований полагать, что этот тренд в ближайшее время развернется в другую сторону — «традиционная семья», скорее всего, будет все быстрее уходить в прошлое.
Но все-таки человек — биосоциальное животное, и взаимоотношения с другими для нас важны. Близкие контакты с партнерами — это то, что помогает нам вырабатывать гормон окситоцин, критически важный для физического и психического здоровья. Значит, даже если классический брак канет в Лету, что-то должно прийти ему на смену. Попробуем разобраться, каких трансформаций института семьи, отношений и секса мы можем ожидать в будущем.
Серийная моногамия
Эволюционный биолог Ричард Докинз в своей книге «Эгоистичный ген» приводит множество математических расчетов, после которых он приходит к выводу: моногамия для человека и многих близких к нему видов животных — это наиболее эффективная стратегия.
Но значит ли это, что надо «быть вместе, пока смерть не разлучит»?
Конечно нет. «По природе» достаточно моногамии на 3−4 года — чтобы зачать, родить и подрастить ребенка. Именно такой «срок жизни» моногамии подтверждают и исследования антрополога Хелен Фишер. Она проводила МРТ мозга людей, которые находятся в состоянии острой влюбленности, и тех, кто пребывает в более давних отношениях. Оказалось, что работа «системы вознаграждения» мозга, которая вырабатывает дофамин, со временем перестает так сильно возбуждаться в ответ на присутствие одного и того же партнера.
Кроме того, исследования финских ученых показывают: у женщин, состоящих в моногамных отношениях в течение 7 лет, либидо куда ниже, чем у одиночек и тех, что недавно нашли себе нового партнера. Сегодня среднее количество партнеров у людей в развитых странах — пять-семь человек в течение жизни. При этом количество браков практически во всех странах ОЭСР стремительно падает, число разводов — растет.
Можно предположить, что выбор серийной моногамии — то есть смены партнеров раз в несколько лет — станет одним из главных трендов отношений будущего. Постепенно все больше людей будет отказываться от идеи «вместе навсегда» — особенно с учетом перспективы радикального продления жизни — и завершать отношения, как только они перестают давать всплеск дофамина и окситоцина.
Отношения «по науке»
Большинство из нас выросло под влиянием мифа о романтической любви, которая преодолеет все преграды и подарит небывалое счастье. Но доказательств тому было немного — только субъективные свидетельства очевидцев, а также художественный вымысел в книгах и фильмах.
Сейчас, с развитием науки, стало возможным довольно точно оценить, как же романтические отношения действительно воздействуют на организм.
Вот, например, в этом исследовании австралийские ученые наблюдали за состоянием психического здоровья 3820 респондентов — и соотносили их ответы с качеством их личных отношений. Оказалось (довольно ожидаемо), что только удачный союз снижает риски депрессии и тревожности.
Интересно другое: во-первых, неудачные отношения для женщин вреднее, чем для мужчин. У них они увеличивают вероятность тревожного расстройства, тогда как на мужчин никак не влияют. Во-вторых, и это главное: качество романтической связи можно оценить количественно — например с помощью опросника DAS-7. Если вы набираете по нему менее 25 баллов, то такие отношения лучше прекратить.
Кажется, не за горами те времена, когда решение о начале отношений люди будут принимать не по зову сердца, а по данным тестов и обследований. Пройти опросники, сделать функциональную МРТ, чтобы определить отклик своего мозга на партнера, сдать анализы на окситоцин и ген окситоцинового рецептора — и можно будет с довольно высокой вероятностью определить исход вашего романа.
Платоническое родительство
А как же дети, спросите вы? Хотя рождаемость давно и безнадежно снижается в развитых (и даже в некоторых развивающихся) странах, многие люди все еще хотят стать родителями. Но воспитывать детей в одиночку тяжело, а частая смена партнеров — та самая серийная моногамия — повышает риск антисоциального поведения ребенка в будущем. Что же делать?
Ученые выдвигают разные гипотезы, почему серийная моногамия вредна для детей. Среди лидирующих идей — предположение о том, что на ребенка больше всего влияет нестабильность. Детям в период взросления важно иметь одного или нескольких надежных значимых взрослых в окружении, устойчивую семейную систему и последовательные правила воспитания. Постоянный переход матери или отца из одних отношений в другие расшатывает эту систему — и это отражается на психике детей.
К счастью, люди уже придумали, как решить эту проблему, не заставляя себя оставаться годами в неудовлетворительных романтических отношениях «ради детей». Выход — платоническое родительство. Этот подход предполагает, что рождение и воспитание детей следует вообще «отвязать» от романтики: любовные отношения — отдельно, крепкий союз для взращивания ребенка — отдельно.
Уже сейчас не менее 100 тысяч человек зарегистрированы на сайтах, где можно найти партнера по платоническому родительству. Как минимум 100 детей родились после «матчей» на подобных сайтах. А законодательство разных стран начинает меняться, разрешая платоническим родителям обрести совместные родительские права (кое-где у одного ребенка может быть аж 4 родителя!).
Специалисты считают, что такие новые подходы к родительству изменят даже городскую архитектуру. Кородителям не обязательно жить вместе: они могут проживать в каком-то небольшом микрорайоне типа коммуны или таунхаусе, чтобы все были достаточно близко к общим детям, но при этом имели свое личное пространство.
После того как отгремела сексуальная революция, интерес к сексу — по крайней мере реальному сексу между людьми — стал стремительно падать. Особенно это заметно по поведению молодежи.
С 1991 по 2017 год количество американских школьников, которые уже начали половую жизнь, упало с 54% до 40%. Сейчас в США люди, которым около 20 с небольшим, в 2,5 раза более склонны к воздержанию по сравнению с их родителями из «поколения Х». В Японии миллениалы тоже отказываются от секса — аж четверть людей в возрасте от 18 до 39 лет даже никогда им не занималась! Социологи подтверждают, что это общемировой тренд: молодым поколениям секс все менее интересен.
Что же ждет сексуальную жизнь человечества в будущем? Игрушки, роботы, VR-порно — все это позволяет получить качественную разрядку в одиночестве, без лишних усилий и рисков.
И популярность такого досуга растет. Количество запросов «VR-порно» на PornHub, например, выросло на 440% только в 2016 году. По данным за 2019 год, VR-порно занимает уверенное третье место в поиске агрегатора.
А секс-роботы становятся все более персонализированными, учатся говорить и шутить, наконец, разрабатывают модели и для женщин. Обещают, что в ближайшем будущем роботы станут еще более «человечными» — например начнут потеть и выделять смазку. Зачем с такими игрушками вообще нужен секс с другими людьми?
Ученые придумали даже название для подобной сексуальной «ориентации» будущего — диджисексуальность. Человек с такой «ориентацией» будет заниматься сексом преимущественно или исключительно с машинами. И, с одной стороны, в этом нет ничего плохого. С другой — критики считают, что «диджисексуальность» дегуманизирует секс — и это может вылиться в новую волну насилия над людьми, особенно женщинами. Будем надеяться, что хорошие законы спасут.
Новая мотивация
Раньше главная причина вступать в отношения и брак была экономической — вместе было легче выжить, чем поодиночке. Сейчас это уже неактуально. Какое-то время продержался миф о романтической любви, но современная наука доказала, что на биохимическом уровне любовь действительно (чаще всего) живет три года или около того. А значит, сегодня людям нужны новые поводы вступать в отношения и новые модели этих самых отношений.
Как мы уже упомянули, качественный союз уменьшает риск депрессии и тревожного расстройства. Также люди в отношениях реже курят и пьют — и благодаря этому могут по итогу оказаться здоровее одиночек. Многие люди лучше спят вместе с партнером — правда, только в том случае, когда женщина в паре довольна взаимоотношениями. В конце концов, это просто приятно!
А чтобы повысить удовлетворенность отношениями в меняющемся мире, психологи предлагают следующие стратегии.
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За первые месяцы эпидемии в Китае зафиксировано рекордное количество разводов. Социологи предрекают полную перестройку коммуникации между людьми - в том числе и...
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