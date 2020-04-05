Конец романтики. Что придет на смену браку и моногамии

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За первые месяцы эпидемии в Китае зафиксировано рекордное количество разводов. Социологи предрекают полную перестройку коммуникации между людьми — в том числе и внутри семьи. Но на самом деле эти процессы были запущены задолго до коронавируса. Forbes Life решил разобраться, каких трансформаций института семьи и отношений мы можем ожидать в будущем.



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Романтические отношения — все? По крайней мере на это намекает статистика последних лет. В своей книге «Жизнь соло» социолог Эрик Кляйненберг рассказывает, что в США сегодня около половины взрослых людей являются одиночками. А количество синглов во всем мире только с 1996 года по 2006 год выросло на 33%. Нет никаких оснований полагать, что этот тренд в ближайшее время развернется в другую сторону — «традиционная семья», скорее всего, будет все быстрее уходить в прошлое.

Но все-таки человек — биосоциальное животное, и взаимоотношения с другими для нас важны. Близкие контакты с партнерами — это то, что помогает нам вырабатывать гормон окситоцин, критически важный для физического и психического здоровья. Значит, даже если классический брак канет в Лету, что-то должно прийти ему на смену. Попробуем разобраться, каких трансформаций института семьи, отношений и секса мы можем ожидать в будущем.

Серийная моногамия

Эволюционный биолог Ричард Докинз в своей книге «Эгоистичный ген» приводит множество математических расчетов, после которых он приходит к выводу: моногамия для человека и многих близких к нему видов животных — это наиболее эффективная стратегия.

Но значит ли это, что надо «быть вместе, пока смерть не разлучит»?

Конечно нет. «По природе» достаточно моногамии на 3−4 года — чтобы зачать, родить и подрастить ребенка. Именно такой «срок жизни» моногамии подтверждают и исследования антрополога Хелен Фишер. Она проводила МРТ мозга людей, которые находятся в состоянии острой влюбленности, и тех, кто пребывает в более давних отношениях. Оказалось, что работа «системы вознаграждения» мозга, которая вырабатывает дофамин, со временем перестает так сильно возбуждаться в ответ на присутствие одного и того же партнера.

Кроме того, исследования финских ученых показывают: у женщин, состоящих в моногамных отношениях в течение 7 лет, либидо куда ниже, чем у одиночек и тех, что недавно нашли себе нового партнера. Сегодня среднее количество партнеров у людей в развитых странах — пять-семь человек в течение жизни. При этом количество браков практически во всех странах ОЭСР стремительно падает, число разводов — растет.

Можно предположить, что выбор серийной моногамии — то есть смены партнеров раз в несколько лет — станет одним из главных трендов отношений будущего. Постепенно все больше людей будет отказываться от идеи «вместе навсегда» — особенно с учетом перспективы радикального продления жизни — и завершать отношения, как только они перестают давать всплеск дофамина и окситоцина.



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Отношения «по науке»

Большинство из нас выросло под влиянием мифа о романтической любви, которая преодолеет все преграды и подарит небывалое счастье. Но доказательств тому было немного — только субъективные свидетельства очевидцев, а также художественный вымысел в книгах и фильмах.

Сейчас, с развитием науки, стало возможным довольно точно оценить, как же романтические отношения действительно воздействуют на организм.

Вот, например, в этом исследовании австралийские ученые наблюдали за состоянием психического здоровья 3820 респондентов — и соотносили их ответы с качеством их личных отношений. Оказалось (довольно ожидаемо), что только удачный союз снижает риски депрессии и тревожности.

Интересно другое: во-первых, неудачные отношения для женщин вреднее, чем для мужчин. У них они увеличивают вероятность тревожного расстройства, тогда как на мужчин никак не влияют. Во-вторых, и это главное: качество романтической связи можно оценить количественно — например с помощью опросника DAS-7. Если вы набираете по нему менее 25 баллов, то такие отношения лучше прекратить.

Кажется, не за горами те времена, когда решение о начале отношений люди будут принимать не по зову сердца, а по данным тестов и обследований. Пройти опросники, сделать функциональную МРТ, чтобы определить отклик своего мозга на партнера, сдать анализы на окситоцин и ген окситоцинового рецептора — и можно будет с довольно высокой вероятностью определить исход вашего романа.



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Платоническое родительство

А как же дети, спросите вы? Хотя рождаемость давно и безнадежно снижается в развитых (и даже в некоторых развивающихся) странах, многие люди все еще хотят стать родителями. Но воспитывать детей в одиночку тяжело, а частая смена партнеров — та самая серийная моногамия — повышает риск антисоциального поведения ребенка в будущем. Что же делать?

Ученые выдвигают разные гипотезы, почему серийная моногамия вредна для детей. Среди лидирующих идей — предположение о том, что на ребенка больше всего влияет нестабильность. Детям в период взросления важно иметь одного или нескольких надежных значимых взрослых в окружении, устойчивую семейную систему и последовательные правила воспитания. Постоянный переход матери или отца из одних отношений в другие расшатывает эту систему — и это отражается на психике детей.

К счастью, люди уже придумали, как решить эту проблему, не заставляя себя оставаться годами в неудовлетворительных романтических отношениях «ради детей». Выход — платоническое родительство. Этот подход предполагает, что рождение и воспитание детей следует вообще «отвязать» от романтики: любовные отношения — отдельно, крепкий союз для взращивания ребенка — отдельно.

Уже сейчас не менее 100 тысяч человек зарегистрированы на сайтах, где можно найти партнера по платоническому родительству. Как минимум 100 детей родились после «матчей» на подобных сайтах. А законодательство разных стран начинает меняться, разрешая платоническим родителям обрести совместные родительские права (кое-где у одного ребенка может быть аж 4 родителя!).

Специалисты считают, что такие новые подходы к родительству изменят даже городскую архитектуру. Кородителям не обязательно жить вместе: они могут проживать в каком-то небольшом микрорайоне типа коммуны или таунхаусе, чтобы все были достаточно близко к общим детям, но при этом имели свое личное пространство.

После того как отгремела сексуальная революция, интерес к сексу — по крайней мере реальному сексу между людьми — стал стремительно падать. Особенно это заметно по поведению молодежи.

С 1991 по 2017 год количество американских школьников, которые уже начали половую жизнь, упало с 54% до 40%. Сейчас в США люди, которым около 20 с небольшим, в 2,5 раза более склонны к воздержанию по сравнению с их родителями из «поколения Х». В Японии миллениалы тоже отказываются от секса — аж четверть людей в возрасте от 18 до 39 лет даже никогда им не занималась! Социологи подтверждают, что это общемировой тренд: молодым поколениям секс все менее интересен.

Что же ждет сексуальную жизнь человечества в будущем? Игрушки, роботы, VR-порно — все это позволяет получить качественную разрядку в одиночестве, без лишних усилий и рисков.

И популярность такого досуга растет. Количество запросов «VR-порно» на PornHub, например, выросло на 440% только в 2016 году. По данным за 2019 год, VR-порно занимает уверенное третье место в поиске агрегатора.

А секс-роботы становятся все более персонализированными, учатся говорить и шутить, наконец, разрабатывают модели и для женщин. Обещают, что в ближайшем будущем роботы станут еще более «человечными» — например начнут потеть и выделять смазку. Зачем с такими игрушками вообще нужен секс с другими людьми?

Ученые придумали даже название для подобной сексуальной «ориентации» будущего — диджисексуальность. Человек с такой «ориентацией» будет заниматься сексом преимущественно или исключительно с машинами. И, с одной стороны, в этом нет ничего плохого. С другой — критики считают, что «диджисексуальность» дегуманизирует секс — и это может вылиться в новую волну насилия над людьми, особенно женщинами. Будем надеяться, что хорошие законы спасут.



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Новая мотивация

Раньше главная причина вступать в отношения и брак была экономической — вместе было легче выжить, чем поодиночке. Сейчас это уже неактуально. Какое-то время продержался миф о романтической любви, но современная наука доказала, что на биохимическом уровне любовь действительно (чаще всего) живет три года или около того. А значит, сегодня людям нужны новые поводы вступать в отношения и новые модели этих самых отношений.

Как мы уже упомянули, качественный союз уменьшает риск депрессии и тревожного расстройства. Также люди в отношениях реже курят и пьют — и благодаря этому могут по итогу оказаться здоровее одиночек. Многие люди лучше спят вместе с партнером — правда, только в том случае, когда женщина в паре довольна взаимоотношениями. В конце концов, это просто приятно!

А чтобы повысить удовлетворенность отношениями в меняющемся мире, психологи предлагают следующие стратегии.

Жить в разных домах — то есть практиковать гостевой брак или гостевые отношения.

Заводить отношения и вступать в брак по причинам, отличным от романтической любви: дружба, совместное воспитание детей, финансовая стабильность. Можно даже воспитывать вместе детей, не имея сексуальных отношений в принципе.

Заводить немоногамные отношения: от моногамистых отношений, в которых разрешен флирт/поцелуи с другими, до полигамии и полиамории.

«Разрешить» себе жениться и разводиться в течение жизни, не считая развод «неудачей».

Если вы чайлдфри, не заставляйте себя заводить детей только потому, что так «положено», чтобы быть «нормальной семьей». Кстати, некоторые исследования показывают, что пары без детей — самые счастливые в отношениях.