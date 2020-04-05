|
ФИФА увеличила возрастной ценз для участия в Играх в Токио
05.04.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
ФИФА увеличила возрастной ценз для участия в Олимпийских играх в Токио в 2021 году до 24 лет, пишет The Guardian.
После переноса ОИ-2020 на будущий год из-за пандемии коронавируса ФИФА приняла решение, что футболисты, родившиеся после 1 января 1997 года, смогут принять участие в турнире.
Кроме того, каждая из сборных сможет включить в заявку трех игроков старше возрастного лимита.
Соревнования по футболу в рамках Олимпиады в Токио стартует до открытия Игр 23 июля. Участие в розыгрыше примут 16 команд: Аргентина, Бразилия (действующий чемпион), Франция, Германия, Испания, Румыния, Новая Зеландия, Египет, Кот-д"Ивуар, ЮАР, Австралия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония, а также 2 команды от зоны КОНКАКАФ, которые станут известны позднее.
МОК и оргкомитет Игр в Токио озвучили новую дату Олимпиады - она пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры были перенесены с 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ФИФА увеличила возрастной ценз для участия в Олимпийских играх в Токио в 2021 году до 24 лет, пишет The Guardian.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)